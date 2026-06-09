Do 2039 roku liczba żołnierzy zawodowych w Siłach Zbrojnych RP ma wzrosnąć do 300 tysięcy, a wraz z rezerwistami - do pół miliona. Takie założenia przedstawił wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek podczas posiedzenia sejmowej komisji obrony narodowej. Plan rozwoju armii obejmuje także powstanie nowych jednostek oraz wzmocnienie wschodniej flanki kraju.

Liczba 300 tys. żołnierzy zawodowych w Siłach Zbrojnych RP zostanie osiągnięta do 2039 r. - stwierdził wiceszef MON / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

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Podczas posiedzenia sejmowej komisji obrony narodowej posłowie wysłuchali informacji MON na temat stanu realizacji i planu rozbudowy oraz wzrostu liczebności Sił Zbrojnych RP, a także polityki kadrowej w armii.

Jak powiedział wiceminister, do 2039 r. liczebność Sił Zbrojnych RP ma wzrosnąć do 500 tys. żołnierzy, w tym 300 tys. w ramach czynnej służby wojskowej oraz 200 tys. w rezerwie. Tak zakłada też Program Rozwoju Sił Zbrojnych RP - opracowywany przez MON raz na kilka lat niejawny dokument, w którym wyznacza się najważniejsze kierunki rozwoju Wojska Polskiego. W grudniu 2025 r. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał program na lata 2025-2039.

Odległość tego terminu wzbudziła zaniepokojenie niektórych posłów podczas posiedzenia komisji. Wziątek wyraził jednak przekonanie, że proces ten nabierze tempa i pułap 500 tys. uda się osiągnąć wcześniej.

Drony i cyberwojska

Wśród głównych kierunków polityki kadrowej w wojsku Wziątek wymienił działania dotyczące kontynuacji formowania 18. Dywizji Zmechanizowanej oraz przekształcanie 16. Dywizji Zmechanizowanej. Działania te wpisują się w szerszy proces wzmacniania wschodniej flanki, którego elementem jest też formowanie 1. Dywizji Piechoty Legionów powstającej między 16. (operującą przede wszystkim w woj. warmińsko-mazurskim), a 18. (operującą głównie w woj. mazowieckim i lubelskim). 1. DP będzie operowała przede wszystkim na terenie woj. podlaskiego.

Wiceminister mówił też o "dostosowaniu potencjału logistycznego" wojska, co - jak wskazał - jest ściśle związane z kwestią obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

Poza tym Wziątek wymienił kontynuację formowania Dowództwa Wojsk Medycznych i Agencji Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych. Wiceszef MON mówił również o przekształcaniu wybranych brygad Wojsk Obrony Terytorialnej w brygady obrony pogranicza w ramach realizacji koncepcji Komponentu Ochrony Pogranicza (KOP). Priorytetem dla armii jest też dalszy rozwój wojsk dronowych i wojsk cyber.

Dowództwo ma powstać szybciej

Kolejnym priorytetem jest formowanie Dowództwa Transformacji, którego zadaniem będzie np. szkolenie poszczególnych żołnierzy, a także bieżące wdrażanie wszelkiego rodzaju innowacji w wojsku. W czasie wojny to dowództwo miałoby odpowiadać m.in. za szkolenie rezerwistów i uzupełnianie strat. Wiceminister zapowiedział przyspieszenie powstawania dowództwa.

Mówiąc o liczebności polskiej armii Wziątek podkreślił, że w porównaniu z 2024 rokiem nastąpił przyrost o ponad 11 tys. żołnierzy. Jak dodał w 2025 r. ze służby odeszło za to ponad 7 tys. W ubiegłym roku - mówił Wziątek - do zawodowej służby wojskowej powołano łącznie prawie 19 tys. żołnierzy zawodowych oraz ponad 17 tys. żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.