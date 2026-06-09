W najbliższych dniach mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego mogą zauważyć zwiększoną obecność żołnierzy oraz pojazdów wojskowych. Wojsko uspokaja, że ma to związek z ćwiczeniem "Ognista burza-26". Przypomina też najważniejsze zasady zachowania w takich sytuacjach.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

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W czasie trwania ćwiczenia w przestrzeni publicznej oraz na drogach mogą być widoczni żołnierze i pojazdy wojskowe wykonujące zadania szkoleniowe. Działania te mają charakter wyłącznie ćwiczebny i są elementem planowego procesu szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - wyjaśniła sierżant Sabina Mazurek z zespołu prasowego 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zaapelowała od osób, które będą widzieć w swojej okolicy wojskowych o zachowanie spokoju.

"Ognista burza" na Warmii i Mazurach. Wojsko apeluje do mieszkańców / Materiały prasowe

Jak zachować się w sytuacji, gdy w regionie odbywają się ćwiczenia wojskowe? Nie powinniśmy publikować zdjęć i filmów, na których widać żołnierzy, pojazdy wojskowe oraz elementy infrastruktury. Nie należy też udostępniać tras przejazdu ani miejsc stacjonowania wojsk.

Kolejna ważna zasada dotyczy ruchu drogowego. Wojsko przypomina, że należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń służb.

Komunikaty dotyczące "Ognistej burzy" publikują również warmińsko-mazurskie samorządy. Wynika z nich, że ćwiczenie odbędzie się w dniach 13-19 czerwca 2026 r. na terenie powiatów braniewskiego, bartoszyckiego, lidzbarskiego i elbląskiego.

"Ćwiczenia będą realizowane bez użycia środków pozoracji pola walki, a działania prowadzone będą w ugrupowaniach liczących nie więcej niż 40 żołnierzy" - przekazał Urząd Miasta i Gminy Frombork.

