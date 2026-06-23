"Nie ma żadnych sygnałów, że Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Polski" - usłyszał reporter RMF FM w resorcie spraw zagranicznych. Do tej pory Ukraina nie przedstawiła żadnych zmian w składzie swojej delegacji. Z kolei Polsat News, powołując się na źródła zbliżone do ukraińskiego MSZ, twierdzi, że prezydent Ukrainy nie pojawi się w Gdańsku.

Wołodymyr Zełenski / VALDA KALNINA / PAP/EPA

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Jak dotąd nie ma zmian w składzie ukraińskiej delegacji

Prezydent Ukrainy miał w czwartek wziąć udział w konferencji ds. odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Po tym, jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego, wizyta w Polsce stanęła pod znakiem zapytania.

Reporter RMF FM Jakub Rybski usłyszał nieoficjalnie zarówno w resorcie spraw zagranicznych, jak i w Ministerstwie Aktywów Państwowych, które organizuje konferencję, że trwają rozmowy z przedstawicielami Ukrainy i dopinany jest ostateczny harmonogram i plan konferencji z udziałem Wołodymira Zełeńskiego. Do tej pory Ukraina nie przedstawiła żadnych zmian w składzie swojej delegacji.

Konferencję na pewno otworzy szefowa komisji Europejskiej Ursula Von Der Leyen. Z informacji Jakuba Rybskiego wynika, że udział potwierdziły delegacje z 50 krajów. Na pewno do Gdańska przyjedzie kanclerz Niemiec Friedrich Merz, szef Rady Europejskiej Antonio Costa, prezydent Litwy Gitanas Nausėda, a także premierzy Finlandii, Czech i Słowacji.

Z kolei z nieoficjalnych informacji Polsat News ze źródeł zbliżonych do ukraińskiego MSZ wynika, że Zełenski jednak nie przyjedzie na konferencję. Ukrainę miałaby reprezentować premier Julia Swyrydenko.

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