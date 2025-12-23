Stopa bezrobocia w listopadzie 2025 r. wyniosła 5,6 proc., wobec 5,6 proc. miesiąc wcześniej – wynika z danych, które we wtorek przedstawił Główny Urząd Statystyczny. Według wcześniejszych szacunków resortu pracy, stopa bezrobocia w listopadzie wzrosła do 5,7 proc.

Nowe dane dot. bezrobocia. GUS informuje (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

GUS podał, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w listopadzie 873,6 tys. wobec 867,3 tys. miesiąc wcześniej.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 93,0 tys. wobec 114,6 tys. poprzednio.

Bezrobocie w Polsce / Mateusz Krymski / PAP

Dane dot. pracowników

Liczba pracujących w gospodarce narodowej w końcu lipca spadła o 0,1 proc. i wyniosła 15084,4 tys. osób - podał GUS.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca ich liczba zmniejszyła się o 0,4 proc.

W końcu lipca średnia wieku pracujących (liczona w latach) wyniosła 43,0 (w końcu lipca 2024 r. - 42,8, w końcu czerwca 2025 r. - 43,0). W ciągu roku wzrosła także mediana wieku pracujących. W lipcu 2025 r. wyniosła ona 43,0 lata i była o rok wyższa niż na koniec lipca 2024 r.

Według stanu na koniec lipca najwięcej osób pracowało w sekcji Przetwórstwo przemysłowe - 2749,9 tys., co stanowiło 18,2 proc. ogółu pracujących w gospodarce narodowej. Udział ten był o 0,2 pkt. proc. mniejszy niż w końcu lipca 2024 r. oraz taki sam jak na ostatni dzień czerwca 2025 r.

Dominującą grupą pracujących byli pracownicy najemni - było ich 11907,5 tys. Na koniec lipca 2025 r. stanowili oni 78,9 proc. ogółu pracujących w gospodarce narodowej. Było to tyle samo co w lipcu 2024 r. i o 0,1 pkt. proc. więcej niż w czerwcu 2025 r.

Kolejnym pod względem liczebności podzbiorem pracujących w gospodarce narodowej są pracujący na własny rachunek łącznie z pomagającymi członkami rodziny. Według stanu na 31 lipca 2025 r. stanowili oni 20,9 proc. ogółu pracujących w gospodarce narodowej - tyle samo co rok wcześniej i o 0,1 pkt. proc mniej niż na koniec czerwca 2025 r.