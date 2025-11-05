Portugalskie służby wywiadowcze po raz pierwszy w historii sięgają po billboardy i plakaty, by przyciągnąć nowych pracowników. Reklamy zachęcające do pracy w strukturach wywiadu i kontrwywiadu pojawiły się w największych miastach i na uczelniach, a celem akcji jest odmłodzenie kadr i pozyskanie specjalistów od nowych technologii oraz cyberbezpieczeństwa.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od wtorku billboardy zachęcające do pracy w portugalskich służbach wywiadowczych pojawiły się na ulicach największych miast Portugalii, m.in. w Lizbonie, Porto oraz Faro.

Głównym hasłem pierwszej w historii portugalskich służb kampanii reklamowej jest slogan: "Nie wszystko, co robi różnicę, jest widoczne. Służ Portugalii z inteligencją".

Stawić czoła "wyzwaniom XXI wieku"

Zgodnie z deklaracjami władz SIRP, czyli Systemu Informacji Republiki Portugalii, oraz umieszczonymi na jej stronie ogłoszeniami, poszukiwane w ramach rekrutacji są przede wszystkim młodsze osoby, w wieku od 21 do maksymalnie 41 lat.

Sekretarz generalny SIRP Vítor Sereno wyjaśnił, że od kandydatów oczekuje się przede wszystkim znajomości funkcjonowania "nowych technologii i cyberbezpieczeństwa, czyli wyzwań XXI w.".

Dodał, że kampania reklamowa służąca obsadzeniu 54 wolnych stanowisk w portugalskich służbach wywiadowczych jest pierwszą w ich historii akcją poszukiwania pracowników SIRP poprzez reklamy. Zaznaczył, że wiele z nich pojawiło się również w mniejszym formacie w ramach plakatów umieszczanych na terenie portugalskich uczelni wyższych.