W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia Koleje Śląskie uruchomią specjalne, dodatkowe połączenia. Pasażerowie będą mogli bezpiecznie i wygodnie wrócić do domu po sylwestrowych zabawach, w tym po imprezie "Sylwester z Dwójką" przed katowickim Spodkiem.

Dodatkowe pociągi w noc sylwestrową na terenie województwa śląskiego.

Specjalne kursy po zakończeniu imprez, m.in. z Katowic do Zwardonia, Gliwic, Chałupek, Częstochowy, Lublińca i Wisły Głębiec.

Pociągi zatrzymają się na wszystkich przystankach pośrednich.

Brak ograniczeń w kursowaniu pociągów 31 grudnia w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Szczegółowe informacje dostępne w rozkładach jazdy i internetowych wyszukiwarkach połączeń.

W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców regionu oraz uczestników imprez sylwestrowych, Koleje Śląskie przygotowały specjalną ofertę przewozową na noc z 31 grudnia na 1 stycznia. Dodatkowe pociągi mają zapewnić bezpieczny powrót do domu wszystkim bawiącym się w Katowicach i okolicach, zwłaszcza po zakończeniu wydarzenia "Sylwester z Dwójką" przed Spodkiem.

Szczegóły kursów i rozkład jazdy

Specjalne składy będą dostępne dla wszystkich pasażerów i uzupełnią regularny rozkład jazdy. Po zakończeniu imprez sylwestrowych z Katowic odjadą dodatkowe pociągi w kierunkach:

Zwardoń (godz. 2:00),

Gliwice (2:05),

Chałupki i Częstochowa (2:10),

Lubliniec (2:15),

Wisła Głębce (2:20).

Dodatkowo przewidziano połączenia skomunikowane z pociągami odjeżdżającymi z Katowic na trasach: Tychy - Tychy Lodowisko, Rybnik - Racibórz oraz Goleszów - Cieszyn. Wszystkie pociągi zatrzymają się na przystankach pośrednich, umożliwiając dogodny powrót do domu mieszkańcom różnych części regionu.

Brak ograniczeń w kursowaniu pociągów 31 grudnia

Przewoźnik zapewnia, że nie przewiduje żadnych ograniczeń w kursowaniu pociągów w godzinach popołudniowych i wieczornych. W ciągu dnia pociągi będą kursować według rozkładu obowiązującego w dni robocze.

Szczegółowe informacje na temat dodatkowych połączeń oraz rozkładów jazdy można znaleźć w internetowych wyszukiwarkach połączeń, na stronach przewoźnika oraz w materiałach informacyjnych dostępnych na stacjach.