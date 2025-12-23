W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia Koleje Śląskie uruchomią specjalne, dodatkowe połączenia. Pasażerowie będą mogli bezpiecznie i wygodnie wrócić do domu po sylwestrowych zabawach, w tym po imprezie "Sylwester z Dwójką" przed katowickim Spodkiem.
- Dodatkowe pociągi w noc sylwestrową na terenie województwa śląskiego.
- Specjalne kursy po zakończeniu imprez, m.in. z Katowic do Zwardonia, Gliwic, Chałupek, Częstochowy, Lublińca i Wisły Głębiec.
- Pociągi zatrzymają się na wszystkich przystankach pośrednich.
- Brak ograniczeń w kursowaniu pociągów 31 grudnia w godzinach popołudniowych i wieczornych.
- Szczegółowe informacje dostępne w rozkładach jazdy i internetowych wyszukiwarkach połączeń.
W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców regionu oraz uczestników imprez sylwestrowych, Koleje Śląskie przygotowały specjalną ofertę przewozową na noc z 31 grudnia na 1 stycznia. Dodatkowe pociągi mają zapewnić bezpieczny powrót do domu wszystkim bawiącym się w Katowicach i okolicach, zwłaszcza po zakończeniu wydarzenia "Sylwester z Dwójką" przed Spodkiem.
Specjalne składy będą dostępne dla wszystkich pasażerów i uzupełnią regularny rozkład jazdy. Po zakończeniu imprez sylwestrowych z Katowic odjadą dodatkowe pociągi w kierunkach:
- Zwardoń (godz. 2:00),
- Gliwice (2:05),
- Chałupki i Częstochowa (2:10),
- Lubliniec (2:15),
- Wisła Głębce (2:20).
Dodatkowo przewidziano połączenia skomunikowane z pociągami odjeżdżającymi z Katowic na trasach: Tychy - Tychy Lodowisko, Rybnik - Racibórz oraz Goleszów - Cieszyn. Wszystkie pociągi zatrzymają się na przystankach pośrednich, umożliwiając dogodny powrót do domu mieszkańcom różnych części regionu.
Przewoźnik zapewnia, że nie przewiduje żadnych ograniczeń w kursowaniu pociągów w godzinach popołudniowych i wieczornych. W ciągu dnia pociągi będą kursować według rozkładu obowiązującego w dni robocze.
Szczegółowe informacje na temat dodatkowych połączeń oraz rozkładów jazdy można znaleźć w internetowych wyszukiwarkach połączeń, na stronach przewoźnika oraz w materiałach informacyjnych dostępnych na stacjach.