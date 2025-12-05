Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło dane dot. szacowanej stopy bezrobocia rejestrowanego. W listopadzie wyniosła ona 5,7 proc., o 0,1 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Pod koniec ubiegłego miesiąca w urzędach pracy zarejestrowanych było 875,3 tys. osób.

Bezrobocie w listopadzie. Resort pracy podał dane (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W listopadzie 2025 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła 5,7 proc., co oznacza wzrost o 0,1 pkt proc. względem poprzedniego miesiąca, a liczba zarejestrowanych bezrobotnych sięgnęła 875,3 tys. osób.

Największe wzrosty liczby bezrobotnych odnotowano w pięciu województwach, podczas gdy w mazowieckim liczba ta spadła; najniższe bezrobocie było w Wielkopolsce (3,5 proc.), a najwyższe w podkarpackim i warmińsko-mazurskim (po 9,1 proc.).

Według Eurostatu Polska z wynikiem 3,2 proc. w październiku 2025 r. utrzymuje jedną z najniższych stóp bezrobocia w Unii Europejskiej, ustępując jedynie Malcie.

Według szacunków MRPiPS największe wzrosty liczby zarejestrowanych odnotowano w województwach śląskim, podkarpackim, małopolskim, lubelskim i warmińsko-mazurskim, natomiast w województwie mazowieckim liczba bezrobotnych spadła.

Najniższy wskaźnik (3,5 proc.) odnotowano w Wielkopolsce, natomiast najwyższy (9,1 proc.) w województwach podkarpackim i warmińsko-mazurskim.

Jak podał resort, pod koniec listopada w urzędach pracy zarejestrowanych było 875,3 tys. osób - o 7,9 tys. więcej niż miesiąc wcześniej.

W listopadzie pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 24,1 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Najwięcej ofert dotyczyło pracowników biurowych, sprzedawców, pracowników produkcji, magazynierów, kierowców autobusów oraz pracowników utrzymania czystości.

Według wstępnych szacunków ministerstwa, stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada wyniosła 5,7 proc., to wzrost o 0,1 pkt proc. w ujęciu miesięcznym.

Resort zwrócił uwagę, że według Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce w październiku 2025 r. wyniosła 3,2 proc., pozostając jedną z najniższych w Unii Europejskiej. Lepszy wynik osiągnęła jedynie Malta (3,1 proc.), natomiast Polska - razem z Czechami - zajmuje drugie miejsce w UE. Średnia unijna wynosi 6,0 proc., a w strefie euro 6,4 proc.