W Arabii Saudyjskiej spadł śnieg! W górzystym regionie Tabuk na północnym zachodzie kraju oraz w paśmie Trojena mieszkańcy i turyści przecierają oczy ze zdumienia, podziwiając białe krajobrazy.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Rzadki widok w Królestwie

Opady śniegu w Arabii Saudyjskiej to prawdziwa rzadkość. Zazwyczaj biały puch pojawia się tylko na najwyższych szczytach, takich jak Dżabal al-Lauz, którego wysokość dorównuje tatrzańskim Rysom.

Tym razem jednak śnieg pokrył także niżej położone tereny, a temperatura w niektórych miejscach spadła nawet do minus 4 stopni Celsjusza.

Jak podaje dziennik "Gulf News", mieszkańcy regionu Tabuk masowo ruszyli na zewnątrz, by korzystać z nietypowej aury - jeżdżą na nartach, bawią się na śniegu.