W Arabii Saudyjskiej spadł śnieg! W górzystym regionie Tabuk na północnym zachodzie kraju oraz w paśmie Trojena mieszkańcy i turyści przecierają oczy ze zdumienia, podziwiając białe krajobrazy.

Rzadki widok w Królestwie

Opady śniegu w Arabii Saudyjskiej to prawdziwa rzadkość. Zazwyczaj biały puch pojawia się tylko na najwyższych szczytach, takich jak Dżabal al-Lauz, którego wysokość dorównuje tatrzańskim Rysom.

Tym razem jednak śnieg pokrył także niżej położone tereny, a temperatura w niektórych miejscach spadła nawet do minus 4 stopni Celsjusza.

Jak podaje dziennik "Gulf News", mieszkańcy regionu Tabuk masowo ruszyli na zewnątrz, by korzystać z nietypowej aury - jeżdżą na nartach, bawią się na śniegu. 

Niecodzienne zjawisko przyciąga uwagę

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać wielbłądy stojące na ośnieżonej pustyni pod ciemnymi chmurami - taki widok w Arabii Saudyjskiej to prawdziwa sensacja. 

W niektórych miejscach kraju spodziewane są także intensywne opady deszczu, a lokalne władze apelują o ostrożność, szczególnie w rejonach górskich i przybrzeżnych, gdzie mogą występować mgły, silne wiatry i gwałtowne wezbrania wód.

Zamknięte szlaki i ostrzeżenia dla turystów

W sąsiednich Zjednoczonych Emiratach Arabskich media ostrzegają turystów przed rozbijaniem obozowisk w wadi - skalnych wąwozach, które podczas ulew mogą zostać błyskawicznie zalane. Ze względów bezpieczeństwa zamknięto także dostęp do góry Dżabal al-Dżajs, najwyższego szczytu ZEA, znanego z najdłuższej na świecie tyrolki.