Duża awaria systemu obsługi kart płatniczych usunięta - zapewnia Polcard. Polacy zgłaszali problemy z płatnościami za zakupy w niektórych sklepach.

Wystąpiła poważna awaria systemu obsługi kart płatniczych Polcard - jednego z największych operatorów terminali w Polsce.

Problemy dotyczył płatności kartami w sklepach stacjonarnych.

Przed południem Polcard zapewnił, że sytuacja jest już opanowana.

"Szanowni Państwo, dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. Informujemy, że zgłaszane problemy zostały przez nas zdiagnozowane i naprawione. Problemy z autoryzacją transakcji obecnie nie występują. Przepraszamy za zaistniałą sytuację i niedogodności z nimi związane" - zakomunikowano.

Polcard to jeden z największych w Polsce operatorów terminali do obsługi kart. W poniedziałek od rana Polacy napotykali duże problemy z płaceniem za zakupy. Zgłoszenia w tej sprawie otrzymywaliśmy na Gorącą linię RMF FM.



Skala problemu była bardzo duża. Polcard obsługuje na przykład terminale do płacenia kartami w Żabkach. Nie dało się w tych sklepach zapłacić za zakupy kartą, niezależnie od tego, czy mamy kartę VISA czy Mastercard i niezależnie od tego, jakiego banku klientem jesteśmy - informował dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.

Kłopoty można było odczuć także płacąc w internecie. Choćby na portalach aukcyjnych.