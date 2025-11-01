Hakerzy zaatakowali biuro podróży ITAKA. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że wyciekły dane logowania części klientów.

"Specjaliści z NASK pozostają w bieżącym kontakcie z biurem podróży ITAKA, z którego wyciekły dane logowania części klientów. Rozpoczęły się również działania operacyjne służb, mające doprowadzić do wykrycia sprawców" - przekazał w mediach społecznościowych minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. 

Jak dodał, klienci biura "w najbliższym czasie" będą mogli sprawdzić na stronie internetowej bezpiecznedane.gov.pl, czy wyciek dotyczył ich kont.

Gawkowski zwrócił uwagę, że każda osoba, której dane wykradziono, powinna szybko zareagować. Co trzeba zrobić? Zmienić hasło na wszystkich portalach, na których używało się takiego samego; włączyć logowanie dwuskładnikowe; używać menedżera haseł oraz monitorować swoje konto i skrzynkę mailową.

"Zawsze warto mieć także zastrzeżony numer PESEL - wówczas nikt nie zaciągnie zobowiązania finansowego na nasze dane. PESEL można zastrzec szybko w aplikacji mObywatel - warto to zrobić niezależnie od tego czy dany wyciek danych nas dotyczy" - napisał szef resortu cyfryzacji. 

