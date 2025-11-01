Hakerzy zaatakowali biuro podróży ITAKA. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że wyciekły dane logowania części klientów.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"Specjaliści z NASK pozostają w bieżącym kontakcie z biurem podróży ITAKA, z którego wyciekły dane logowania części klientów. Rozpoczęły się również działania operacyjne służb, mające doprowadzić do wykrycia sprawców" - przekazał w mediach społecznościowych minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Jak dodał, klienci biura "w najbliższym czasie" będą mogli sprawdzić na stronie internetowej bezpiecznedane.gov.pl, czy wyciek dotyczył ich kont.