​Na drodze krajowej nr 35 między Gniechowicami a Małuszowem po godz. 9 zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba zginęła. "To 26-letni kierowca" - mówi RMF FM Wojciech Jabłoński z komendy miejskiej policji we Wrocławiu.

Tragiczny wypadek w Dolnośląskiem, fot. zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do wypadku doszło przed Małuszowem (pow. wrocławski). Zderzyły się tam czołowo dwa samochody osobowe. Na miejsce skierowano sześć zastępów straży pożarnej.

Jeden z kierowców zginął na miejscu. To kierujący audi mężczyzna, prawdopodobnie 26-latek, który z niewiadomych przyczyn nagle wjechał na przeciwległy pas i zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem kierowanym przez 56-letniego mężczyznę - powiedzial RMF FM komisarz Wojciech Jabłoński z komendy miejskiej policji we Wrocławiu.

Drugi kierowca odniósł powierzchowne obrażenia.

Droga krajowa nr 35 na odcinku między Gniechowicami a Małuszowem była przez kilka godzin zablokowana, obecnie jest już przejezdna.