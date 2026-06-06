Najnowsze badania klimatyczne przynoszą nieoczekiwane wieści - najczarniejszy scenariusz globalnego ocieplenia został oficjalnie usunięty z prognoz naukowców. Czy to oznacza, że ludzkość uniknie klimatycznej katastrofy? Eksperci ostrzegają – to dopiero początek drogi, a przyszłość naszej planety wciąż zależy od naszych decyzji.

Naukowcy odwołują najczarniejszy scenariusz zmian klimatycznych (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Jeszcze niedawno scenariusz RCP8.5, czyli "najgorszy z możliwych", malował Ziemię z niemal 5 stopniami ocieplenia i katastrofalnymi skutkami klimatycznymi.

Teraz naukowcy usunęli ten czarny scenariusz, bo rzeczywiste działania zaczynają przynosić efekty.

Najnowsze analizy pokazują aż siedem nowych scenariuszy, z których żaden nie przewiduje ocieplenia powyżej 3,5 stopnia do 2100 roku.

Mimo usunięcia najgorszego wariantu, już dziś widać niepokojące zmiany klimatu.

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Jeszcze kilka lat temu wizja Ziemi pogrążonej w klimatycznym chaosie wydawała się nieunikniona. Scenariusz RCP8.5 - znany jako "najgorszy z możliwych" - straszył wizją planety cieplejszej o niemal 5 stopni Celsjusza, z potrojonym poziomem dwutlenku węgla w atmosferze, ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, suszami, powodziami i globalnym kryzysem żywnościowym. Dziś jednak naukowcy ogłaszają - ten scenariusz został oficjalnie usunięty z prognoz.

Jak podaje National Geographic, decyzja ta nie jest przypadkowa. To efekt realnych działań, które już dziś zaczynają przynosić pierwsze, choć jeszcze nie spektakularne, efekty. Rozwój energetyki solarnej i wiatrowej, coraz wydajniejsze magazyny energii, rosnąca liczba samochodów elektrycznych - wszystko to spowalnia wzrost emisji gazów cieplarnianych.

RCP8.5 - Czarny scenariusz, który (prawdopodobnie) się nie spełni

RCP8.5 oraz jego następca, SSP5-8.5, przez lata były symbolem klimatycznej apokalipsy. Zakładały one, że świat nie podejmie żadnych działań na rzecz ograniczenia emisji, a gospodarka będzie oparta na niepohamowanej konsumpcji energii z paliw kopalnych. Efekt? Do 2100 roku stężenie CO₂ miałoby sięgnąć 1135 ppm, a średnia temperatura wzrosłaby o 4,5 st. C względem epoki przedprzemysłowej.

National Geographic podkreśla, że w takim scenariuszu fale upałów, susze, pożary, huragany i powodzie stałyby się codziennością, a ludzkość musiałaby zmierzyć się z niedoborem wody pitnej i dramatycznym wzrostem cen żywności. Jednak, jak pokazują najnowsze analizy, świat wyraźnie skręcił z tej ścieżki.

Siedem nowych ścieżek przyszłości

Naukowcy nie poprzestają na jednym scenariuszu. Opracowali aż siedem nowych ścieżek rozwoju sytuacji klimatycznej, które różnią się tempem ograniczania emisji i rozwojem technologii. Każda z nich pokazuje, jak bardzo przyszłość zależy od naszych decyzji - zarówno tych politycznych, jak i indywidualnych.

Co ważne, żaden z nowych scenariuszy nie przewiduje już tak dramatycznego wzrostu temperatury, jak RCP8.5. Najgorszy obecnie wariant zakłada ocieplenie o około 3,5 st. C do końca wieku. To wciąż bardzo zła wiadomość, ale - jak podkreślają eksperci - pokazuje, że globalne wysiłki zaczynają przynosić efekty.

Optymizm z nutą niepokoju

Choć najgorszy scenariusz został usunięty, nie oznacza to końca problemów. Już dziś, przy wzroście temperatury o 1,4 st. C, obserwujemy niepokojące zmiany klimatyczne - rekordowe upały, susze, powodzie i anomalie pogodowe. Emisje gazów cieplarnianych są wciąż bardzo wysokie, a tempo globalnego ocieplenia nie zwalnia.

National Geographic zwraca uwagę, że obecna trajektoria emisji plasuje nas pomiędzy skrajnymi scenariuszami - poniżej ścieżki wysokich emisji, ale wciąż powyżej najbardziej optymistycznych prognoz. Jeśli nie przyspieszymy działań, do końca stulecia czeka nas wzrost temperatury o około 2,6 st. C. To wybór "najmniejszego zła", ale wciąż daleki od bezpiecznego.

Nadzieja w technologii i współpracy

Historia walki z dziurą ozonową pokazuje, że globalny wysiłek może przynieść spektakularne efekty. Czy uda się powtórzyć ten sukces w walce z globalnym ociepleniem? Eksperci są zgodni - kluczem jest dalszy rozwój technologii odnawialnych, magazynowania energii i elektryfikacji transportu. Każdy rok zwłoki oznacza coraz trudniejsze wyzwania i większe koszty.

National Geographic podkreśla, że przyszłość nie jest przesądzona. To, jak będzie wyglądał świat w 2100 roku, zależy od naszych decyzji tu i teraz. Scenariusze klimatyczne nie są wyrocznią - to narzędzia, które mają pomóc nam zrozumieć, jak wiele zależy od naszych działań.