Komisja Selekcyjna międzynarodowego festiwalu filmów ekologicznych BNP Paribas Green Film Festival ogłosiła listę 58 filmów zakwalifikowanych do konkursu głównego dziewiątej edycji imprezy, która odbędzie się w Krakowie w dniach 10-16 sierpnia 2026 r. W plenerowych kinach pod Wawelem będzie można oglądać filmy poruszające takie tematy jak: zanieczyszczenie powietrza, migracje klimatyczne czy wpływ ukrytych kosztów technologii na zdrowie ludzkie, prawa człowieka i klimat.
Warto dodać, że spośród 58 zakwalifikowanych do konkursu filmów znajduje się 12 produkcji polskich, w tym takie tytuły jak: SILVER Natalii Koniarz, DO OSTATNIEGO ODDECHU Ewy Ewart, FLOTA CIENI Ewy Galicy czy ZMIANY KLIMATU W POLSCE dr Tomasza Rożka.
Pełna lista filmów konkursowych:
- BLADE KWIATY MAMY | Mom’s Pale Flowers | TURCJA
- DMUCHWCE | Dandelion’s Odyssey | FRANCJA
- NATURALNA DZIKOŚĆ SERCA | A New Kind of Wildness | NORWEGIA
- ODPADY | Rubbish! | FRANCJA
- TRANSAMAZONIA | Transamazonia | PRODUKCJA MIĘDZYNARODOWA
- CZARNA WODA | Black Water | HISZPANIA
- DO OSTATNIEGO ODDECHU | Until the Last Breath | POLSKA
- FLOTA CIENI | Shadow Fleet | POLSKA
- HOMO PLASTIKUS | Plastic Inside Us | FRANCJA
- KOBALT | Cobalt Wars | FRANCJA
- LIT. EUROPEJSKI PARADOKS | Europe’s Lithium Paradox | BELGIA
- LUDZIE Z PLASTIKU | Plastic People | KANADA
- NIE MA CIENIA W LESIE | No Shade in the Forest | UKRAINA
- PAUL ROBIEŃ: APOSTOŁ NATURY | Paul Robien: Nature’s Apostol | POLSKA
- SILVER | Silver | POLSKA
- REQUIEM DLA LODOWCÓW | Requiem in White | AUSTRIA
- TOKSYCZNE ZBIORY | Toxic Harvest | RPA
- UCHODŹCY KLIMATYCZNI | Climate Refugees | FRANCJA
- ZMIANY KLIMATU W POLSCE | Climate Change in Poland | POLSKA
- BRAK WODY. CO MOŻEMY ZROBIĆ? | Drinking Water. A Precious but Dwindling Resource | NIEMCY
- CIS. HISTORIA ZAPISANA W DRZEWIE | The Yew. History Written in a Tree | POLSKA
- CICHA WĘDRÓWKA | Silent Drift | POLSKA
- CZY JESTEŚMY ZAPROGRAMOWANI DO ZNISZCZENIA? | Are we programming to self destroying? | POLSKA
- JASKRAWORÓŻOWE DELFINY | Hot Pink Dolphins | USA
- KROK NAPRZÓD | The Extra Mile | Brazylia
- NIEWIDZIALNA LINIA | Unseen line | NIEMCY
- ODTAMOWANI | Undammed | USA
- PAMIĘTNIK KLIMATYCZNY | A Climate Diary | DANIA
- RADIO DADAAB | Radio Dadaab | WIELKA BRYTANIA
- SPRAWIEDLIWY HANDEL TYLKO DLA BOGATYCH? | The Privilege of Sustainable Shopping | NIEMCY
- SIEDLISKO | Terroir | POLSKA
- SZPAKI | New Studies at Huningue and Basel | NIEMCY
- TO TYLKO JEDZENIE? | Is it just food? | POLSKA
- WIEDŹMY | Witches | WŁOCHY
- WIELORYBY | Whales - Beloved and Hunted | NIEMCY
- WODÓR: HIT CZY KIT? | Hydrogen Power: Miracle or Pipe Dream | NIEMCY
- ZABÓJCZE ZŁOTO | Bolivia. Cursed Gold | FRANCJA
- ZIARNA NADZIEI | Nigeria: Seeds of Hope | FRANCJA
- ZIELONY KOLONIALIZM | Africa’s Green Colonialism | FRANCJA
- BEZPOTOMNI | Terra Dread | NIEMCY
- DOM | Kainga Tupu | USA
- HOMO PLASTIKUS | Homo Plastikus | MEKSYK
- KAZALIŚCIE NAM ROZMAWIAC O POGODZIE | You Told Us to Talk about the Weatrher | WIELKA BRYTANIA
- LEGENDA O KOLIBRZE | The Legend of Hummingbird | FRANCJA
- LIMIT | Quota | NIDERLANDY
- O KOŃCU LUDZKOŚCI | About the End of Humankind | NIEMCY
- OKRUSZEK I GIGANT | Tiny and the Giant | BRAZYLIA, FRANCJA
- OSTATNIA STRAŻNICZKA | The Last Ranger | USA
- PLASTIK | Plastic | USA
- POSZUKIWANIA | The Search | WŁOCHY
- REGUŁY TROPIENIA | Tracking Game | POLSKA
- SINA I TINIRAU | Sina and Tinirau | USA
- ŚLAD, KTÓRY ZOSTAWIŁEŚ | The Shape That’s Left Behind | BELGIA, SŁOWENIA
- ŚNIEŻNY MIŚ | Snow Bear | USA
- TOTALNA JAZDA | Tripping | USA
- TANIEC. ŻYCIE Z LĘKIEM KLIMATYCZNYM | The Dance. Living With Eco-Anxiety | KANADA
- W GŁĘBI LĄDU | Hinterland | WŁOCHY
- ŻEGNAJ, SŁOŃCE | Goodbye Sun | FRANCJA
Spośród nominowanych filmów międzynarodowe jury przyzna sześć nagród regulaminowych dla najlepszego filmu dokumentalnego długometrażowego oraz krótkometrażowego, najlepszego filmu fabularnego długometrażowego oraz krótkometrażowego, nagrodę dla najlepszego filmu polskiego oraz nagrodę Grand Prix. W jury zasiadają twórcy uznani twórcy filmowi i laureaci poprzednich edycji festiwalu m.in.: Tomasz Razek, Magdelana Popławska, Paweł Deląg, Matylda Damięcka, Olga Bołądź, Anna Kazejak i Christian Kroenes. Festiwal odbędzie się dniach 10-16 sierpnia 2026 roku w Krakowie. Więcej informacji na www.greenfestival.pl.