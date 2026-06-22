Kardynał Stanisław Dziwisz nie stawił się w poniedziałek przed Sądem Okręgowym w Krakowie, gdzie miał zeznawać jako świadek w procesie Janusza Szymika przeciwko Archidiecezji Krakowskiej. Według informacji przekazanej przez archidiecezję duchowny zachorował, a sąd zobowiązał go do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego pod rygorem grzywny.

Jacek Szymik, Stanisław Dziwisz, fot. Łukasz Gągulski / Jarek Praszkiewicz / PAP

Kard. Stanisław Dziwisz nie stawił się na rozprawie przed Sądem Okręgowym w Krakowie, gdzie miał zostać przesłuchany jako świadek.

Archidiecezja Krakowska poinformowała sąd, że duchowny zachorował; sąd zażądał przedstawienia zaświadczenia lekarskiego pod rygorem grzywny.

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"Kardynał Dziwisz się rozchorował"

Janusz Szymik domaga się 20 mln zł zadośćuczynienia od Archidiecezji Krakowskiej za krzywdy związane z wykorzystywaniem seksualnym przez księdza. Proces toczy się przed Sądem Okręgowym w Krakowie.

Na poniedziałek sąd wezwał jako świadka kardynała Stanisława Dziwisza. Duchowny nie przyszedł jednak na rozprawę. Archidiecezja Krakowska w mailu przesłanym w poniedziałek rano do sądu poinformowała, że "kard. Dziwisz się rozchorował". Sąd zobowiązał hierarchę do przekazania zaświadczenia lekarza pod rygorem grzywny.

W poniedziałek i podczas kolejnych terminów rozprawy przesłuchani mają być kolejni świadkowie - to m.in. psychologowie i lekarze, którzy opiekowali się Januszem Szymikiem.

Proces o 20 mln zł zadośćuczynienia od Archidiecezji Krakowskiej

Proces o zadośćuczynienie Archidiecezji Krakowskiej wytoczył Janusz Szymik, który w latach 1984-1989 jako dziecko był wykorzystywany seksualnie przez ks. Jana W., ówczesnego proboszcza w Międzybrodziu Bialskim.

Parafia należała wtedy do Archidiecezji Krakowskiej. Pełnomocnik Janusza Szymika adw. Jarosław Głuchowski przekazał, że jego klient domaga się 20 mln zł zadośćuczynienia za krzywdy będące skutkiem nadużyć seksualnych, jakich dopuścił się wobec niego ks. Jan W.

Wcześniej Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej przyznał mężczyźnie zadośćuczynienie za brak reakcji na doniesienia o nadużyciach seksualnych ze strony diecezji bielsko-żywieckiej.

W tamtej sprawie sąd wprost napisał, że za to, co zrobił sprawca, powinna być pozwana Archidiecezja Krakowska. I to właśnie zrobiliśmy - powiedział mec. Głuchowski.

Diecezja bielsko-żywiecka: Wyrok sądu

Przed Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej Janusz Szymik domagał się od diecezji bielsko-żywieckiej zadośćuczynienia za krzywdy będące skutkiem nadużyć seksualnych oraz za cierpienia, które powstały wskutek braku reakcji ordynariusza bielsko-żywieckiego bp. Tadeusza Rakoczego na zgłoszone mu nadużycia. Proces toczył się przez niemal trzy lata.

Na początku 2025 r. sąd orzekł, że diecezja bielsko-żywiecka ma zapłacić 400 tys. zł zadośćuczynienia za brak reakcji na informacje o nadużyciach. Sąd nie miał wątpliwości, że Szymik "został wielokrotnie wykorzystany seksualnie przez proboszcza", uznał jednocześnie, że za winę księdza nie ponosi odpowiedzialności diecezja bielsko-żywiecka, powstała dopiero w 1992 roku, ale Archidiecezja Krakowska, ponieważ to jej podwładnym był wówczas międzybrodzki proboszcz.

Po wyroku obie strony złożyły apelacje, a sprawa została przekazana Sądowi Apelacyjnemu w Katowicach. Proces odwoławczy jeszcze się nie rozpoczął.

Janusz Szymik - kim jest?

Szymik w przeszłości były ministrantem. Jak wskazywał, po raz pierwszy został skrzywdzony przez ks. Jana W., ówczesnego proboszcza parafii w Międzybrodziu Bialskim, gdy miał 12 lat. Po powstaniu diecezji bielsko-żywieckiej w 1992 roku Szymik opowiedział o wszystkim jej ordynariuszowi, bp. Tadeuszowi Rakoczemu. Pozostało to bez echa.

Działania Kościół bielsko-żywiecki podjął dopiero w 2014 roku, gdy nowym ordynariuszem został bp Roman Pindel. Doszło wtedy do procesu kanonicznego, w którego trakcie ks. Jan W. przyznał się do współżycia z nieletnim. Wówczas został zawieszony, a potem ukarany przez Kościół.



