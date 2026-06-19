Czy żywność na bazie owadów może być smaczna? Wiele osób czuje wstręt na samą myśl o takim posiłku. Jednak najnowsze badanie udowadnia, że degustacja produktów z owadami diametralnie zmienia nastawienie. Po spróbowaniu przekąski z białkiem owadów wiele osób ocenia ją znacznie lepiej, niż początkowo zakładało i wykazuje większą otwartość na sięganie po nią w przyszłości.

Szarańcza wędrowna (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Ludzie często czują wstręt do żywności na bazie owadów.

Eksperyment sugeruje jednak, że degustacja zmienia ocenę.

Wielu osobom przekąski z owadami smakują bardziej niż tradycyjne.

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Żywność z owadów. Mącznik, szarańcza, świerszcze...

Unia Europejska już w 2018 roku oficjalnie uznała owady za nową kategorię żywności. Od tego momentu dopuszczono do sprzedaży między innymi larwy mącznika młynarka, szarańczę wędrowną, świerszcze domowe i pleśniakowca lśniącego.

Tego typu produkty spożywcze z owadów sprzedaje się najczęściej jako mrożone, suszone lub sproszkowane. Bez względu na formę wśród wielu osób budzą one wyraźną niechęć.

Zaskakujący eksperyment: Baton zbożowy czy z owadami?

Aby zweryfikować te psychologiczne bariery, portugalscy naukowcy przeprowadzili ciekawy eksperyment, opisany w "Journal of Neuroscience, Psychology, and Economics". W badaniu uczestniczyło 38 osób (w wieku od 18 do 55 lat), które nigdy wcześniej nie jadły żywności zawierającej owady.

Na początku sprawdzono ich wiedzę i dotychczasowe opinie. Następnie podano im do zjedzenia dwa batony: zwykły baton zbożowy oraz przekąskę mającą w składzie białko owadów. Co ważne, tylko część badanych wiedziała, co dokładnie spożywa. Pozostali myśleli, że jedzą standardowe słodycze bez dodatku owadów w jedzeniu.

Aktywność organizmu na nową żywność

Podczas jedzenia monitorowano aktywność serca i mózgu wszystkich uczestników. Eksperci spodziewali się wyraźnej preferencji dla klasycznej przekąski, a także silnej reakcji na produkt z owadami. Wyniki jednak mocno zaskoczyły.

Uczestnicy wykazywali o wiele większe zainteresowanie i zaangażowanie, jedząc batony z białkiem owadów, a wyższa aktywność serca świadczyła o silniejszym pobudzeniu. Podobne reakcje fizjologiczne występowały nawet wtedy, gdy ochotnicy nie wiedzieli, że w ogóle spożywają owady w żywności.

Oznacza to, że zachowanie organizmu nie wynikało wyłącznie z uprzedzeń do nowych produktów spożywczych - ocenili badacze.

Przełamywanie barier: Jedzenie z owadów wygrywa smakiem?

Kiedy degustacja dobiegła końca, konsumenci mieli wskazać, co smakowało im bardziej. Większość osób wybrała produkt zawierający białko owadów. Zdaniem autorów eksperymentu, to właśnie bezpośrednie doświadczenie degustacyjne przełamuje psychologiczną niechęć.

"To było dla nas duże zaskoczenie. Dotychczasowe badania wskazywały, że konsumenci mają tendencję do odrzucania nowej żywności. Nasze wyniki pokazały, że eksperymenty degustacyjne mogą być ważnym narzędziem w popularyzacji takich produktów" - skomentowała główna autorka badania Andreia C. B. Ferreira z Uniwersytetu Beira Interior, podsumowując potencjalną zmianę w postrzeganiu przekąsek z owadami.

Edukacja żywieniowa i kolejne analizy

Naukowcy z Portugalii podkreślili, jak ważna jest poprawna edukacja konsumencka. Promując żywność zawierającą owady, warto akcentować jej nowatorski charakter, ale także potencjalne korzyści dla zdrowia i środowiska - zwrócili uwagę.

Eksperci zaznaczyli również, że badanie nad produktami na bazie owadów było wstępne i wzięła w nim udział stosunkowo mała grupa uczestników. Potrzeba kolejnych analiz na większych populacjach, aby lepiej ocenić, jak odmienne kultury zareagują na innowacyjne białko owadzie.