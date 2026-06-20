Program "Dobry start" to 300 złotych jednorazowego wsparcia na wyprawkę dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Pieniądze przysługują każdej rodzinie bez względu na osiągany dochód. Sprawdź, komu przysługuje świadczenie i w jakich terminach należy złożyć wniosek do ZUS-u.
- "Dobry start" to 300 zł na wyprawkę dla uczniów bez względu na dochody rodziny.
- Wnioski o wypłatę przesyła się do ZUS-u wyłącznie drogą elektroniczną.
- Wsparcie nie obejmuje dzieci w przedszkolach ani studentów.
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Świadczenie wypłacane jest raz w roku na dzieci uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku uczniów legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności granica wieku rośnie do 24 lat. Prawo do wsparcia obejmuje uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych, dla dorosłych oraz placówek specjalnych i artystycznych.
Należy pamiętać, kogo program nie obejmuje. Pieniędzy nie otrzymają studenci oraz dzieci uczęszczające do przedszkola lub szkolnej "zerówki".
O środki najczęściej wnioskują rodzice, ale prawo to mają również opiekunowie prawni, faktyczni, a w określonych sytuacjach - sami pełnoletni uczniowie (np. gdy rodzice nie żyją lub gdy uczeń ma ustalone od nich alimenty). Przy opiece naprzemiennej nad dzieckiem, orzeczonej przez sąd, każdy z rodziców może złożyć wniosek i otrzymać połowę kwoty, czyli 150 zł. Program wspiera także dzieci przebywające w pieczy zastępczej.
Rozpatrywaniem spraw i wypłatą świadczeń od 2021 r. zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną, a przyznane środki trafiają na podane we wniosku konto bankowe.
Rodzice ubiegający się o wsparcie mają do wyboru aż cztery drogi wnioskowania:
- portal PUE ZUS,
- aplikację mobilną mZUS,
- portal informacyjno-usługowy Emp@tia,
- platformy bankowości elektronicznej.
Jeśli rodzic skorzysta z banku lub Emp@tii, ZUS automatycznie założy mu profil na PUE ZUS na podstawie podanych danych, jeśli nie został on dotychczas utworzony.
Inaczej postępują opiekunowie prawni, faktyczni, osoby sprawujące pieczę zastępczą i osoby uczące się usamodzielniane. Składają oni wniosek przez odpowiednie formularze wyłącznie za pomocą platformy PUE ZUS lub aplikacji mZUS. Z kolei dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych lub opiekuńczo-terapeutycznych wnioskują tylko za pomocą portalu PUE ZUS.
Co ważne, przyznanie pieniędzy nie wymaga decyzji administracyjnej - informacja pojawia się bezpośrednio w skrzynce odbiorczej na PUE ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzje administracyjne jedynie przy odmowach, uchyleniach, zmianach prawa do świadczenia lub sprawach nienależnie pobranych świadczeń (od takiej decyzji przysługuje odwołanie).
Czas na złożenie wniosku jest ściśle określony. Robi się to co roku od 1 lipca do 30 listopada. Termin wypłaty zależy od momentu załatwienia formalności:
- złożenie wniosku w lipcu i sierpniu to gwarancja otrzymania świadczenia do 30 września;
- w przypadku zgłoszeń z września, października lub listopada, rozpatrzenie sprawy i wypłata następują w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.