Przebudowa jednej z najważniejszych ulic w zachodniej części Krakowa wchodzi w decydującą fazę. Już pod koniec sierpnia mieszkańcy i kierowcy będą mogli korzystać z całkowicie odnowionej ul. Piastowskiej. Prace postępują zgodnie z harmonogramem, a wykonawca zapowiada szybkie tempo robót na ostatniej prostej.

/ zdmk.krakow.pl /

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Na niemal dwóch trzecich modernizowanego odcinka ul. Piastowskiej, od strony Centrum Muzyki w Krakowie, położono już nową warstwę wiążącą asfaltu. To kluczowy moment inwestycji, który pozwoli znacząco przyspieszyć kolejne etapy robót.

Jak zapowiada wykonawca, już na początku lipca właśnie tędy zostanie poprowadzony ruch samochodowy. Odcinek od pętli tramwajowej w Cichym Kąciku do mostu na Rudawie pozostanie jednak nadal jednokierunkowy.

Nowa infrastruktura dla pieszych i rowerzystów

Równolegle z pracami drogowymi, ekipy zajmują się infrastrukturą dla pieszych i rowerzystów. Wkrótce ruszy układanie podbudowy pod ciąg pieszo-rowerowy po stronie Centrum Muzyki oraz chodnika na jego wysokości.

"Niemal gotowe są też sieci podziemne: wodociągowa, kanalizacji deszczowej i sanitarna. Finiszują prace przy teletechnice i oświetleniu" – informują przedstawiciele wykonawcy.

Gdy samochody przeniosą się na nową nawierzchnię od strony Centrum Muzyki, drogowcy rozpoczną prace po przeciwnej stronie ulicy – od strony Błoń. Tam powstanie pozostała część jezdni, a także chodnik i droga dla rowerów, które zostaną oddzielone od ruchu pasem zieleni.

Koniec utrudnień coraz bliżej

Wszystko wskazuje na to, że harmonogram zostanie dotrzymany, a mieszkańcy już wkrótce odetchną z ulgą.

Pełne otwarcie przebudowanej ul. Piastowskiej planowane jest na koniec sierpnia.