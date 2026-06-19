​Sejm uchwalił ustawę, która zakłada wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Proponowane rozwiązanie ma wspomóc finansowanie pakietu "Ceny Paliwa Niżej" (CPN). Zmiany fiskalne dotkną producentów oraz importerów, którzy zanotowali ponadprzeciętne dochody w okresie nagłych zawirowań na rynku paliwowym.

Sejm uchwalił ustawę, która wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Sejm uchwalił ustawę, która zakłada wprowadzenie podatku windfall tax od nadzwyczajnych zysków film paliwowych.

Nowa danina od firm paliwowych ma przynieść budżetowi 4 mld zł.

Środki mają zrekompensować utracone wpływy państwa spowodowane pakietem CPN.

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Podczas piątkowego głosowania ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków zyskała poparcie 231 posłów, przy 201 głosach przeciw i jednym wstrzymującym się. Proponowane przepisy trafią teraz pod obrady Senatu.

W myśl propozycji danina, znana jako windfall tax, przyniesie budżetowi państwa szacowane wpływy na poziomie 4 miliardów złotych. Środki te mają zrekompensować stratę dochodów państwa, spowodowaną wprowadzeniem pakietu CPN, którego celem jest obniżenie kosztów tankowania na stacjach.

Kto ma zapłacić windfall tax? Przepisy mają uderzyć w kilkadziesiąt podmiotów

Proponowana ustawa to reakcja na gwałtowny wzrost marż w sektorze paliwowym, który rozpoczął się w marcu 2026 roku. Wyższe zyski firm to efekt destabilizacji rynków energii po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Nowe obciążenie fiskalne ma objąć okres od marca do grudnia 2026 roku. Według szacunków krąg podatników to około 20-30 podmiotów. Przepisy mają dotknąć zarówno duże koncerny naftowe, jak i mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców.

Ustawa ma objąć bowiem podmioty prowadzące w Polsce działalność w zakresie wytwarzania paliw ciekłych, obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, które importują lub kupują je w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Zasady naliczania nowej daniny. Stawka podatku ma wynieść 60 proc.

Mechanizm nowej regulacji zakłada, że stawka podatku wyniesie 60 procent. Podstawą do obliczenia daniny będzie nadwyżka przychodów ponad kwotę, jaką podatnik osiągnąłby przy zastosowaniu marży referencyjnej.

Jako rok referencyjny wskazano rok obrotowy zakończony przed 1 marca 2026 roku. Sama marża referencyjna to średnia marża ze sprzedaży paliw ciekłych w 2025 roku powiększona o 20 procent.

Nowe regulacje mają objąć przychody ze zbycia m.in. benzyn silnikowych oraz olejów napędowych.

Z podatku wyłączone mają być oleje opałowe, procesy mieszania paliw, a także obywatele i gospodarstwa domowe.

Orlen głównym płatnikiem. Miliardy rekompensaty dla budżetu

Z przedstawionej oceny skutków regulacji wynika, że udział Orlenu w podstawie opodatkowania wyniesie 60 procent, jako że jest to największy podmiot na krajowym rynku paliwowym. Pozostałe 40 procent zapłacą inne podmioty.

Z łącznej puli 4 miliardów złotych, producenci i sprzedawcy wpłacą 3,8 miliarda złotych jeszcze w tym roku, natomiast reszta kwoty zasili budżet w 2027 roku.

Wpływy te mają pomóc zrównoważyć stratę dochodów państwa, szacowaną na 4,8 miliarda złotych w czasie pierwszych trzech miesięcy. Powstała ona przez wcześniejsze obniżenie stawki podatku VAT na paliwa do 8 procent oraz redukcję akcyzy do minimalnych poziomów unijnych.