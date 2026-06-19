Polska gromadzi rekordowe ilości złota - już ponad 613 ton w rezerwach Narodowego Banku Polskiego. To plasuje nasz kraj w pierwszej dziesiątce państw z największymi zasobami tego kruszcu na świecie. Bank centralny dąży do osiągnięcia poziomu 700 ton.

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Na koniec maja 2026 roku Narodowy Bank Polski posiadał 613,9 ton złota.

Celem NBP jest osiągnięcie 700 ton złota w rezerwach walutowych.

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Narodowy Bank Polski poinformował, że na koniec maja 2026 roku w jego rezerwach znajdowało się niemal 613,9 ton złota. To oznacza wzrost o ponad 18 ton w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W kwietniu bank centralny posiadał 595,6 ton tego kruszcu.

Polska w światowej czołówce

Zgromadzone przez Polskę zasoby złota plasują nasz kraj w pierwszej dziesiątce państw na świecie pod względem wielkości rezerw tego kruszcu. Prezes banku centralnego podkreślił, że to historyczny moment dla polskiej gospodarki i finansów.

Zgodnie z uchwałą zarządu NBP, celem jest dalsze zwiększanie rezerw złota do poziomu 700 ton. Ma to wzmocnić bezpieczeństwo finansowe kraju i stabilność systemu walutowego.

Wartość i przychody z rezerw

Aktualna wartość złota zgromadzonego przez NBP wynosi 324,2 mld zł. Z kolei niezrealizowane przychody na złocie, czyli różnica między obecną wyceną rynkową a średnią ceną zakupu, sięgają 153,2 mld zł.