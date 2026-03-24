Znów nieznacznie rośnie stopa bezrobocia w Polsce. W lutym wyniosła 6,1 proc., wobec 6,0 proc. miesiąc wcześniej - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

W grudniu stopa bezrobocia wyniosła 5,7 proc., a w listopadzie 5,6 proc.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej już wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w lutym wzrosła do 6,1 proc.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w lutym 954,9 tys. wobec 934,1 tys. miesiąc wcześniej.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 101 tys. wobec 118,5 tys. poprzednio.

