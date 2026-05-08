Trwający konflikt zbrojny między USA i Izraelem a Iranem wywołał poważne turbulencje gospodarcze na całym świecie. Podczas gdy większość firm i gospodarstw domowych odczuwa skutki wzrostu cen energii, niektóre sektory notują rekordowe zyski. Najwięcej zarabiają koncerny naftowe, banki, firmy zbrojeniowe - napisał w piątek portal BBC. Inwestycje wzrosły też w sektorze odnawialnych źródeł energii.

Wojna z Iranem uderza w gospodarkę, ale przynosi rekordowe zyski koncernom naftowym i bankom z Wall Street.

BP dubluje wyniki

Wojna, która rozpoczęła się 28 lutego 2026 roku, doprowadziła do niemal całkowitej blokady cieśniny Ormuz przez Iran. To kluczowy szlak transportowy dla światowych dostaw ropy naftowej. W efekcie ceny surowca gwałtownie wzrosły, co przełożyło się na ogromne zyski największych koncernów paliwowych.

Brytyjskie przedsiębiorstwo BP odnotowało dwukrotny wzrost zysków - w pierwszym kwartale 2026 roku osiągnęło 3,2 mld dolarów. Shell zarobił aż 6,92 mld dolarów, co stanowi wynik znacznie wyższy od oczekiwań analityków i niemal o 1,5 mld dolarów więcej niż rok wcześniej. Również amerykańskie firmy ExxonMobil i Chevron przekroczyły prognozowane zyski, choć ich wyniki były niższe niż w analogicznym okresie w 2025 roku.

Banki z Wall Street na fali wzrostów

Nie tylko sektor energetyczny korzysta na wojennym kryzysie. Sześć największych banków z Wall Street - JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs i Wells Fargo - zarobiło w pierwszym kwartale 2026 roku łącznie 47,7 mld dolarów. Wzrosty te są efektem zwiększonej aktywności na rynkach finansowych oraz rosnącego zapotrzebowania na usługi bankowe w niepewnych czasach.

Wyścig zbrojeń korzystny dla przemysłu zbrojeniowego

Według analityczki firmy RSM UK, zajmującej się usługami audytorskimi, podatkowymi i konsultingowymi, Emily Sawicz bezpośrednim beneficjentem każdego konfliktu jest sektor obronny. "Konflikt pogłębił luki w potencjale obrony powietrznej, co przyspieszyło inwestycje w obronę przeciwrakietową, systemy zwalczania dronów i sprzęt wojskowy w Europie i USA" - powiedziała w rozmowie z BBC.

Brytyjski koncern BAE Systems, produkujący m.in. komponenty do myśliwca F35, poinformował w czwartek, że spodziewa się znacznego zwiększenia sprzedaży i zysków w bieżącym roku w związku ze wzrostem wydatków państw na obronność - podał portal BBC.

Więcej inwestycji w OZE

Wojna na Bliskim Wschodzie przyczyniła się do zwiększenia także inwestycji w odnawialne źródła energii. Według analityków niestabilność rynku paliw kopalnych wpłynęła na zainteresowanie energetyką odnawialną jako sposobu na poprawę bezpieczeństwa energetycznego. Brytyjska firma Octopus Energy poinformowała w rozmowie z BBC, że "wojna spowodowała 'ogromny wstrząs' w sprzedaży paneli słonecznych i pomp ciepła". Według danych podanych przez brytyjski portal sprzedaż paneli słonecznych wzrosła o 50 proc. od końca lutego.

Rozpoczęta 28 lutego wojna między USA i Izraelem a Iranem, spowodowała największe w historii zakłócenia w globalnych dostawach energii. Od początku konfliktu Iran niemal całkowicie blokuje cieśninę Ormuz, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej na świecie. USA prowadzą własną blokadę irańskich portów. Od 8 kwietnia obowiązuje zawieszenie broni, jednak rozmowy dotyczące trwałego zakończenia konfliktu nie przyniosły dotąd rezultatów.



