Trwający konflikt zbrojny między USA i Izraelem a Iranem wywołał poważne turbulencje gospodarcze na całym świecie. Podczas gdy większość firm i gospodarstw domowych odczuwa skutki wzrostu cen energii, niektóre sektory notują rekordowe zyski. Najwięcej zarabiają koncerny naftowe, banki, firmy zbrojeniowe - napisał w piątek portal BBC. Inwestycje wzrosły też w sektorze odnawialnych źródeł energii.
- Wojna z Iranem uderza w gospodarkę, ale przynosi rekordowe zyski koncernom naftowym i bankom z Wall Street.
- Sektor zbrojeniowy korzysta na zwiększonych wydatkach państw na systemy obronne i sprzęt wojskowy.
- Niestabilność cen paliw wywołała gwałtowny wzrost inwestycji w panele słoneczne i odnawialne źródła energii.
Wojna, która rozpoczęła się 28 lutego 2026 roku, doprowadziła do niemal całkowitej blokady cieśniny Ormuz przez Iran. To kluczowy szlak transportowy dla światowych dostaw ropy naftowej. W efekcie ceny surowca gwałtownie wzrosły, co przełożyło się na ogromne zyski największych koncernów paliwowych.
Brytyjskie przedsiębiorstwo BP odnotowało dwukrotny wzrost zysków - w pierwszym kwartale 2026 roku osiągnęło 3,2 mld dolarów. Shell zarobił aż 6,92 mld dolarów, co stanowi wynik znacznie wyższy od oczekiwań analityków i niemal o 1,5 mld dolarów więcej niż rok wcześniej. Również amerykańskie firmy ExxonMobil i Chevron przekroczyły prognozowane zyski, choć ich wyniki były niższe niż w analogicznym okresie w 2025 roku.
Nie tylko sektor energetyczny korzysta na wojennym kryzysie. Sześć największych banków z Wall Street - JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs i Wells Fargo - zarobiło w pierwszym kwartale 2026 roku łącznie 47,7 mld dolarów. Wzrosty te są efektem zwiększonej aktywności na rynkach finansowych oraz rosnącego zapotrzebowania na usługi bankowe w niepewnych czasach.
Według analityczki firmy RSM UK, zajmującej się usługami audytorskimi, podatkowymi i konsultingowymi, Emily Sawicz bezpośrednim beneficjentem każdego konfliktu jest sektor obronny. "Konflikt pogłębił luki w potencjale obrony powietrznej, co przyspieszyło inwestycje w obronę przeciwrakietową, systemy zwalczania dronów i sprzęt wojskowy w Europie i USA" - powiedziała w rozmowie z BBC.
Brytyjski koncern BAE Systems, produkujący m.in. komponenty do myśliwca F35, poinformował w czwartek, że spodziewa się znacznego zwiększenia sprzedaży i zysków w bieżącym roku w związku ze wzrostem wydatków państw na obronność - podał portal BBC.
Wojna na Bliskim Wschodzie przyczyniła się do zwiększenia także inwestycji w odnawialne źródła energii. Według analityków niestabilność rynku paliw kopalnych wpłynęła na zainteresowanie energetyką odnawialną jako sposobu na poprawę bezpieczeństwa energetycznego. Brytyjska firma Octopus Energy poinformowała w rozmowie z BBC, że "wojna spowodowała 'ogromny wstrząs' w sprzedaży paneli słonecznych i pomp ciepła". Według danych podanych przez brytyjski portal sprzedaż paneli słonecznych wzrosła o 50 proc. od końca lutego.
Rozpoczęta 28 lutego wojna między USA i Izraelem a Iranem, spowodowała największe w historii zakłócenia w globalnych dostawach energii. Od początku konfliktu Iran niemal całkowicie blokuje cieśninę Ormuz, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej na świecie. USA prowadzą własną blokadę irańskich portów. Od 8 kwietnia obowiązuje zawieszenie broni, jednak rozmowy dotyczące trwałego zakończenia konfliktu nie przyniosły dotąd rezultatów.