W czwartek przed godziną 14:00 czasu lokalnego w Oklahoma City doszło do niewiarygodnej sytuacji. Wojskowy samolot OA-1K Skyraider II, należący do Dowództwa Operacji Specjalnych Sił Powietrznych USA, wykonywał rutynową misję szkoleniową z bazy Will Rogers Air National Guard. W trakcie lotu doszło do poważnej awarii silnika, która zmusiła pilotów do podjęcia decyzji o awaryjnym lądowaniu.

Samolot zniżył się na niebezpieczną wysokość w rejonie skrzyżowania, którym jechał Matthew Topchian. Niebezpieczną i nietypową sytuację zarejestrowała jego pokładowa kamerka. Na filmiku widać jak wojskowa maszyna przelatuje tuż nad samochodami, niemal zahaczając skrzydłem o pojazd Topchiana.

Po prostu jechałem drogą, a nagle, tuż nad drzewem, które obserwowałem, zobaczyłem samolot i pomyślałem: Leci nisko. Naprawdę, naprawdę nisko - opowiadał w rozmowie z lokalną stacją telewizyjną KOCO News 5.

Mężczyzna opisywał, że samolot pojawił się nagle, przeleciał nad wzgórzem, niemal uderzając w biały bus i jego teslę, po czym zniknął z pola widzenia. Gdy leciał coraz bliżej, pomyślałem, że ten samolot zaraz mnie uderzy - dodał. Kierowcy po szybkim manewrze udało się jednak uniknąć najgorszego.

Myślałem, że samolot eksplodował, więc zadzwoniłem do mamy i powiedziałem jej, że nie wiem co się dzieje - zaznaczył.

Zniszczenia i szybka akcja służb

Samolot zerwał linie energetyczne, co spowodowało pożar trawy i przerwy w dostawie prądu w okolicy. Na miejsce natychmiast przybyła straż pożarna.

Ulżyło nam, gdy piloci powiedzieli, że wszyscy są cali i zdrowi - przekazał rzecznik straży pożarnej, Scott Douglas.

W wyniku lądowania w skrzydło samolotu wbiły się znaki drogowe, a całe zdarzenie wywołało duże poruszenie wśród świadków.

Dowództwo Operacji Specjalnych Sił Powietrznych poinformowało, że przyczyny awarii silnika są badane. Eksperci analizują zarówno stan techniczny maszyny, jak i okoliczności awaryjnego lądowania.

Internauci myśleli, że to AI

Nagranie Topchiana szybko obiegło media społecznościowe. Wielu internautów nie mogło uwierzyć w autentyczność filmu, podejrzewając, że to dzieło sztucznej inteligencji.

Wszyscy mówili, że to AI, że to Sora (aplikacja do tworzenia filmików AI), że to nierealne, a to jest moja kamera samochodowa, to się naprawdę wydarzyło - podkreślił kierowca.

Mężczyzna nie kryje wdzięczności, że nikt nie ucierpiał w tym niebezpiecznym incydencie. Żyj dziś, jutro nie jest nikomu dane - podsumował.