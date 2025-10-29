Dramatyczne chwile na autostradzie w Oklahoma City. Niemal tydzień temu, w czwartek wojskowy samolot amerykańskiej armii został zmuszony, by awaryjnie lądować przy ruchliwej drodze. Zaskoczeni kierowcy musieli błyskawicznie zareagować, aby uniknąć zderzenia z maszyną. Kamera w samochodzie jednego z nich uchwyciła przerażającą sytuację. "Wszyscy mówili że to AI, że to Sora, że to nierealne, a to jest moja kamera samochodowa, to się naprawdę wydarzyło" - relacjonował w rozmowie z lokalnymi mediami Matthew Topchian, kierowca tesli.
40 minut temu
