Suwałki mają nowego milionera! To osoba, która we wtorkowym losowaniu Lotto Plus trafiła „szóstkę”.

Kupony Lotto / Darek Delmanowicz / PAP

We wtorek w Lotto Plus wylosowano liczby: 5, 6, 10, 20, 25, 49. To właśnie one znalazły się na kuponie gracza, który odwiedził punkt Lotto przy ul. Kościuszki 103 w Suwałkach.

Wiadomo, że gracz zaufał swojemu szczęściu. Zagrał na chybił trafił i dzięki temu wzbogacił się o milion złotych.

Najwyższa wygrana odnotowana w Suwałkach padła w 2015 roku. Było to 30 216 854,10 zł.

Najwyższe wygrane w Lotto w Polsce

Najwyższa wygrana w historii Lotto w Polsce padła w Skrzyszowie w Małopolsce 16 marca 2017 roku. To 36 726 210,20 zł.

Na drugim miejscu zestawienia są dolnośląskie Ziębice (35 234 116,20 zł). Podium zamyka imponująca wygrana z Gdyni, która padła w 2012 r. - 33 787 496,10 zł.