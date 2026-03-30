Magdalena Kamińska, dotychczasowa wiceprezes Energi, została powołana na stanowisko prezesa. Obejmie je w środę, 1 kwietnia br. Wiceprezesem spółki został Przemysław Janiak.

"Zarząd spółki Energa SA (...) informuje, że w dniu 30 marca 2026 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o: powierzeniu, w miejsce dotychczasowej funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, od 1 kwietnia 2026 roku Pani Magdalenie Kamińskiej funkcji Prezesa Zarządu Energa S.A. VIII Kadencji, powołaniu, od 1 kwietnia 2026 roku, Pana Przemysława Janiaka w skład Zarządu Spółki VIII kadencji i powierzeniu funkcji Wiceprezesa Zarządu" - przekazała Energa.

Kom jest nowa prezes Energii?

Od 4 lutego 2025 roku Kamińska pełniła stanowisko wiceprezes Energi ds. finansowych.

Nowa prezes Energii ma kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami. Jest absolwentką Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, a karierę zawodową rozpoczynała w 2007 roku w międzynarodowych firmach audytorskich - EY i Deloitte.

Z Grupą Energa związana jest od 2011 roku. Pełniła funkcję zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora departamentu finansów. Uczestniczyła w strategicznych projektach inwestycyjnych, pozyskiwaniu finansowania dla Grupy, a także w integracji z Grupą Orlen. Od lipca 2024 roku pełniła funkcję wiceprezesa spółki Energa Wytwarzanie. Jest członkinią rady nadzorczej należącej do Grupy Energa spółki Baltic Service Offshore Solutions. Zasiada w Radzie Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Janiak nowym wiceprezesem

Przemysław Janiak to menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w sektorze energetycznym. Karierę rozpoczął w 2010 roku w EY, realizując projekty dla kluczowych podmiotów z branży energetycznej. Od 2016 roku związany z Grupą Kapitałową Orlen, gdzie odpowiadał za obszar strategicznych analiz inwestycyjnych i rynkowych oraz rynek mocy.

Był zaangażowany w realizację inwestycji w bloki gazowo-parowe, morskie farmy wiatrowe, elektrociepłownie przemysłowe, farmy fotowoltaiczne oraz magazyny energii. Od 2020 roku współpracował z Grupą Energa w obszarze strategii, przygotowania i realizacji inwestycji w źródła gazowe, ciepłownicze oraz morską energetykę wiatrową.

Jest absolwentem studiów ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie morskiej energetyki wiatrowej na Politechnice Gdańskiej. Ukończył szereg kursów menedżerskich realizowanych przez m.in. Harvard Business School, NYU Stern School of Business i University of Oxford.

Wśród największych grup energetycznych

Grupa Energa to jedna z czterech największych grup energetycznych działających w Polsce. Jej sieć dystrybucyjna ma obecnie 200 tys. km, obejmując mniej więcej 1/4 kraju i zasilając około 3,4 mln klientów. Od 2020 r. Grupa Energa należy do Grupy Orlen.