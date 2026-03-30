Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad pakietem zmian, które mają uprościć załatwianie spraw urzędowych. Wśród propozycji znalazła się m.in. możliwość dostarczania paszportów bezpośrednio do domu.
Nowa usługa MSWiA pozwoli obywatelom wyrobić paszport z dostawą do domu. Co jeszcze się zmieni? O tym poniżej.
Specjalny zespół roboczy MSWiA pracuje nad nowym wzorem paszportu. Dokument ma zyskać dodatkowe zabezpieczenia, w tym powtórzony wizerunek właściciela na pierwszej stronie.
Nowe paszporty mają być wydawane od stycznia 2029, a cały proces zbiegnie się w czasie z modernizacją maszyn w Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ma to pozwolić na optymalizację kosztów produkcji oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dokumentów.
Jedną z najbardziej oczekiwanych zmian jest wprowadzenie opcji wysyłki nowego paszportu przesyłką kurierską. Resort pracuje nad nowelizacją ustawy o dokumentach paszportowych, która umożliwi taką usługę wszystkim obywatelom przebywającym na terenie Polski.
Zgodnie z założeniami, dostawa dokumentu będzie opcją dodatkowo płatną. Operatorem odpowiedzialnym za realizację wysyłek w latach 2026-2035 została Poczta Polska.
MSWiA zapewnia, że procedura będzie bezpieczna. Paszporty mają być pakowane w specjalne koperty, a ich obsługą zajmą się wyznaczeni pracownicy. Opracowana została również nowa procedura doręczeń, która ma zminimalizować ryzyko utraty dokumentu.
Planowane jest również odejście od adresu zameldowania na rzecz adresu faktycznego zamieszkania w dokumentach państwowych i rejestrze PESEL. Zmiana ma uprościć życie obywatelom oraz usprawnić działanie administracji, ponieważ obecne rozbieżności między meldunkiem a realnym miejscem pobytu utrudniają m.in. planowanie usług publicznych i wpływają na finanse samorządów.
Resort przygotowuje także zmiany w systemie punktów karnych i nadzorze nad kierowcami. Zgodnie z propozycjami, zniknie możliwość redukowania punktów poprzez kursy w przypadku najpoważniejszych wykroczeń, takich jak jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków, spowodowanie wypadku czy rażące przekroczenie prędkości. Dodatkowo policja ma zyskać większe możliwości monitorowania młodych kierowców w okresie próbnym.
Resort planuje też zaostrzenie kar za prędkość - liczba punktów za większe przekroczenia zostanie podniesiona, a w najcięższych przypadkach kierowcy będą otrzymywać maksymalne 15 punktów. Jednocześnie system ma zostać uporządkowany tak, by poważne naruszenia były karane surowiej niż drobniejsze wykroczenia, bez obecnych nieścisłości.
Nowe przepisy mają wejść w życie 3 czerwca 2026 roku i są elementem szerszych działań mających poprawić bezpieczeństwo na drogach.