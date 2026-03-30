​Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad pakietem zmian, które mają uprościć załatwianie spraw urzędowych. Wśród propozycji znalazła się m.in. możliwość dostarczania paszportów bezpośrednio do domu.

Nowa usługa MSWiA pozwoli obywatelom wyrobić paszport z dostawą do domu.

Nowy wzór paszportu od 2029 roku

Specjalny zespół roboczy MSWiA pracuje nad nowym wzorem paszportu. Dokument ma zyskać dodatkowe zabezpieczenia, w tym powtórzony wizerunek właściciela na pierwszej stronie.

Nowe paszporty mają być wydawane od stycznia 2029, a cały proces zbiegnie się w czasie z modernizacją maszyn w Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ma to pozwolić na optymalizację kosztów produkcji oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dokumentów.

Paszport dostarczony do domu przez kuriera

Jedną z najbardziej oczekiwanych zmian jest wprowadzenie opcji wysyłki nowego paszportu przesyłką kurierską. Resort pracuje nad nowelizacją ustawy o dokumentach paszportowych, która umożliwi taką usługę wszystkim obywatelom przebywającym na terenie Polski.

Zgodnie z założeniami, dostawa dokumentu będzie opcją dodatkowo płatną. Operatorem odpowiedzialnym za realizację wysyłek w latach 2026-2035 została Poczta Polska.

MSWiA zapewnia, że procedura będzie bezpieczna. Paszporty mają być pakowane w specjalne koperty, a ich obsługą zajmą się wyznaczeni pracownicy. Opracowana została również nowa procedura doręczeń, która ma zminimalizować ryzyko utraty dokumentu.

Adres zamieszkania, nie zameldowania

Planowane jest również odejście od adresu zameldowania na rzecz adresu faktycznego zamieszkania w dokumentach państwowych i rejestrze PESEL. Zmiana ma uprościć życie obywatelom oraz usprawnić działanie administracji, ponieważ obecne rozbieżności między meldunkiem a realnym miejscem pobytu utrudniają m.in. planowanie usług publicznych i wpływają na finanse samorządów.

Bat na kierowców

Resort przygotowuje także zmiany w systemie punktów karnych i nadzorze nad kierowcami . Zgodnie z propozycjami, zniknie możliwość redukowania punktów poprzez kursy w przypadku najpoważniejszych wykroczeń, takich jak jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków, spowodowanie wypadku czy rażące przekroczenie prędkości. Dodatkowo policja ma zyskać większe możliwości monitorowania młodych kierowców w okresie próbnym.

Resort planuje też zaostrzenie kar za prędkość - liczba punktów za większe przekroczenia zostanie podniesiona, a w najcięższych przypadkach kierowcy będą otrzymywać maksymalne 15 punktów. Jednocześnie system ma zostać uporządkowany tak, by poważne naruszenia były karane surowiej niż drobniejsze wykroczenia, bez obecnych nieścisłości.

Nowe przepisy mają wejść w życie 3 czerwca 2026 roku i są elementem szerszych działań mających poprawić bezpieczeństwo na drogach.