Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara zrezygnował z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej spółki Energa; nową przewodniczącą zostanie Renata Rosiak - poinformowała Energa w środę w komunikacie giełdowym. Jednocześnie Wiktor Staszak zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego rady.

/ Shutterstock

"Pan Ireneusz Jan Fąfara złożył oświadczenie (...) o rezygnacji ze składu Rady Nadzorczej Spółki Energa oraz z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Pan Sławomir Wiktor Staszak złożył oświadczenie (...) o rezygnacji ze składu Rady Nadzorczej Spółki Energa oraz z funkcji Członka Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki" - poinformowała Energa w komunikacie.

Spółka przekazała, że oba oświadczenia zostały złożone bez podania przyczyny rezygnacji.

W komunikacie podkreślono, że akcjonariusz większościowy spółki, czyli Orlen, złożył oświadczenie o dokonaniu zmiany funkcji pełnionej przez Renatę Agnieszkę Rosiak w radzie nadzorczej Energi, powierzając jej z dniem 26 lutym 2026 r. funkcję przewodniczącej rady. Renata Rosiak była już wcześniej przewodniczącą rady nadzorczej tej spółki - pełniła tę funkcję od stycznia do sierpnia 2025 r.

Grupa Energa to jedna z czterech największych grup energetycznych działających w Polsce. Jej sieć dystrybucyjna ma obecnie 200 tys. km, obejmując mniej więcej 1/4 kraju i zasilając około 3,4 mln klientów. Od 2020 r. Grupa Energa należy do Grupy Orlen.