Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie proponuje, by emerytury i renty trafiały wyłącznie na rachunki bankowe. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie popiera jednak tej rewolucji - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaproponował, by od 2027 roku świadczenia emerytalne i rentowe były wypłacane wyłącznie w formie bezgotówkowej. Oznaczałoby to koniec przekazów pocztowych i wypłat gotówki przez listonoszy.

ZUS argumentuje, że już dziś 81,8 proc. świadczeń trafia na konta bankowe, a obsługa przelewów jest znacznie tańsza - kosztuje zaledwie 9 groszy, podczas gdy przekaz pocztowy to niemal 20 złotych.

Ministerstwo nie popiera zmian

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie poparło jednak propozycji ZUS - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Resort uznał, że zmiana wykracza poza zakres przygotowywanego projektu ustawy.

Wskazano, że dla wielu seniorów - zwłaszcza mieszkających w małych miejscowościach - przekaz gotówkowy jest wygodniejszy i bezpieczniejszy, niż korzystanie z bankowości elektronicznej. Część osób starszych nie ufa systemom cyfrowym lub nie ma do nich dostępu.

Co dalej z wypłatami gotówkowymi?

Na razie nie ma gotowego projektu ustawy ani harmonogramu wdrożenia zmian. Z dotychczasowych propozycji wynika, że obowiązek posiadania konta bankowego mógłby dotyczyć jedynie nowych świadczeniobiorców, a obecni emeryci zachowaliby prawo do wypłat gotówkowych.

ZUS wskazuje, że najwcześniejszy możliwy termin wprowadzenia zmian to 2027 rok, ale bez poparcia rządu jest to mało prawdopodobne.

Seniorzy pytają, ZUS odpowiada

W debacie pojawiają się pytania o wyjątki dla osób bez dostępu do bankowości czy mieszkających w miejscach wykluczonych komunikacyjnie. Eksperci podkreślają, że w Polsce wciąż jest spora grupa seniorów funkcjonujących wyłącznie gotówkowo. Na razie nie ma obowiązku zakładania konta bankowego ani zmiany sposobu wypłaty świadczenia.