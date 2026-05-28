Firma InPost chwali się nową usługą. Z siedmiu popularnych turystycznie krajów UE można już nadać przesyłkę do Polski. Ma to być alternatywa np. dla zabierania dużej walizki na pokład samolotu.

InPost uruchamia nową usługę. Paczki do Polski z 7 krajów UE (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Prezes InPost Rafał Brzoska poinformował o starcie nowej usługi w poniedziałek, na swoim koncie w platformie X.

Przesyłki można już nadawać do Polski z siedmiu krajów UE: Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Portugalii i Włoch.

"Wszystko z poziomu polskiej aplikacji Inpost" - zapewnił prezes Brzoska.

Podróż paczki nad Wisłę ma trwać 3 dni robocze (z Belgii, Francji, Holandii i Luksemburga), 4 dni (z Hiszpanii i Portugalii) lub 5 dni (z Włoch).

Dostępne są różne opcje gabarytowe :

A : 8x38x64 cm, min. wysokość 2,1 cm

: 8x38x64 cm, min. wysokość 2,1 cm B : 19x38x64 cm, min. wysokość 8,1 cm

: 19x38x64 cm, min. wysokość 8,1 cm C: 39x38x64 cm, min. wysokość 19,1 cm

Przesyłki mogą ważyć maksymalnie 25 kg.

Cennik usługi wygląda następująco :

paczki z Belgii, Francji i Holandii (rozmiar A: 45,99 zł, rozmiar B: 67,99 zł, rozmiar C: 104,99 zł)

paczki z Luksemburga (rozmiar A: 46,99 zł, rozmiar B: 69,99 zł, rozmiar C: 107,99 zł)

paczki z Hiszpanii (rozmiar A: 49,99 zł, rozmiar B: 58,99 zł, rozmiar C: 104,99 zł)

paczki z Portugalii (rozmiar A: 58,99 zł, rozmiar B: 83,99 zł, rozmiar C: 125,99 zł)

paczki z Włoch (rozmiar A: 37,99 zł, rozmiar B: 41,99 zł, rozmiar C: 49,99 zł)

We Francji, Hiszpanii i Portugalii do nadania przesyłki wystarczy kod QR. W Belgii, Holandii, Luksemburgu i Włoszech trzeba wydrukować etykietę. W Beneluksie niektóre punkty (Points Relais / Afhaalpunten) są wyposażone w drukarkę. Po okazaniu kodu QR etykietę można wydrukować na miejscu.

Jeśli bagaż zostanie wysłany, a linie lotnicze odwołają lot, nieodebrana przesyłka wróci do miejsca nadania - zapewnia przewoźnik. Każda przesyłka jest objęta ochroną do kwoty 5000 zł w cenie usługi. Przygotowywane jest także włączenie do systemu Czech, o czym prezes InPostu poinformował w odpowiedzi dla jednego z komentujących jego post w serwisie X.

Listę aktualnie dostępnych punktów odbioru i nadania paczek można znaleźć na stronie operatora .

Od jakiegoś czasu InPost oferuje już wysyłanie paczek z Polski za granicę.