Sąd przyspiesza termin decyzji w sprawie prawomocności postanowienia o aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Zażalenie w tej sprawie złożył obrońca byłego ministra sprawiedliwości.

Warszawski Sąd Okręgowy przyspieszył posiedzenie ws. Zbigniewa Ziobry.

Decyzja ma związek z postanowieniem o aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości.

Jak przekazał dziś warszawski Sąd Okręgowy, planowane na wrzesień posiedzenie w tej sprawie odbędzie się 1 lipca - informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.

Przyspieszenie decyzji o dwa miesiące wynikało ze zmiany terminów urlopów członków składu orzekającego w tej sprawie.

Zbigniew Ziobro, który wcześniej ukrywał się na Węgrzech, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych.

Pierwotnym terminem był wrzesień

Jak informował miesiąc temu nasz dziennikarz, pierwotnie dopiero 8 września Sąd Okręgowy w Warszawie miał rozpatrzyć zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Ziobry.

Decyzja o aresztowaniu Ziobry zapadła 5 lutego. Rozpatrywanie zażalenia na nią miało nastąpić więc ponad siedem miesięcy później, mimo że tak zwany instrukcyjny termin na to wynosi dwa tygodnie.

Zarzuty wobec Zbigniewa Ziobry

Polityk ma sformułowane zarzuty w śledztwie odnoszącym się do funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS. Prokuratura chce mu zarzucić m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

Ziobro łącznie miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych czy dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.