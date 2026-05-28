Kathleen Thomas, 36-letnia mieszkanka Florydy, została zatrzymana przez policję i ukarana mandatem za korzystanie z telefonu podczas jazdy. Sęk w tym, że... kobieta nie ma prawej ręki, a lewą prowadziła pojazd. Sprawa odbiła się szerokim echem w Stanach Zjednoczonych.

Kobieta z Florydy otrzymała mandat za korzystanie z telefonu prawą ręką podczas jazdy, mimo że nie ma prawej ręki / Palm Beach County Sheriff's Office /

Sprawa została nagłośniona w mediach społecznościowych i zakończyła się cofnięciem mandatu z powodu braku dowodów.

Magazyn "People" pisze, że 36-letnia Kathleen Thomas to influencerka i sportsmenka, która dokumentuje w sieci życie z niepełnosprawnością.

W lutym kobieta została zatrzymana przez policjanta z hrabstwa Palm Beach na Florydzie. Funkcjonariusz twierdził, że widział, jak kobieta prowadzi samochód, trzymając telefon w "prawej ręce". Finalnie Kathleen otrzymała mandat w wysokości 116 dolarów za "korzystanie z urządzenia bezprzewodowego podczas jazdy".

Pokazała, że nie ma prawej ręki

Kilka dni po incydencie 36-latka opublikowała na TikToku nagranie, w którym opisała całą sytuację. Wideo szybko stało się viralem.

Kobieta pokazała, że nie jest w stanie trzymać telefonu w prawej ręce, bo jej po prostu nie ma. Oczywiście nie - odpowiedziała policjantowi, gdy ten zapytał, czy korzystała z telefonu prawą ręką. Po czym zaśmiała się i dodała: "Może po prostu zakończmy ten dzień?".

Funkcjonariusz jednak upierał się przy swoim i poprosił Kathleen, by "przysięgła na Boga", podnosząc prawą rękę. Kobieta uniosła kikut, na co policjant odpowiedział: "Drugą rękę na Boga".

Sprawa została umorzona

Zachęcana przez internautów, Kathleen postanowiła walczyć o swoje prawa i odwołała się od mandatu. W kolejnych miesiącach relacjonowała przebieg sprawy w mediach społecznościowych.

W końcu, tuż przed planowaną rozprawą sądową, funkcjonariusz złożył wniosek o umorzenie sprawy z powodu "braku dowodów", o czym Kathleen poinformowała w środę 27 maja na swoim Instagramie.