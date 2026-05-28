Trzy lata i pięć miesięcy więzienia - taki wyrok usłyszał były asystent Matthew Perry’ego, gwiazdora serialu "Przyjaciele". Sąd federalny w Los Angeles skazał Kennetha Iwamasę za udział w procederze mającym na celu dystrybucję ketaminy, co bezpośrednio doprowadziło do śmierci aktora.

Matthew Perry zmarł 28 października 2023 r. / Ron Sachs / PAP/DPA

Były asystent Matthew Perry’ego, Kenneth Iwamasa, został skazany na 3 lata i 5 miesięcy więzienia za udział w dystrybucji ketaminy, która doprowadziła do śmierci aktora.

Matthew Perry zmarł 28 października 2023 roku w wieku 54 lat.

Chcesz wiedzieć, co dzieje się w kraju i na świecie? Wejdź na rmf24.pl .

Matthew Perry zmarł 28 października 2023 roku. Miał 54 lata. Kenneth Iwamasa, który pracował dla niego od około 1992 roku, przyznał się do winy w sierpniu 2024 roku.

Według prokuratorów tylko w październiku 2023 roku asystent zdobył dla Perry'ego ponad 70 fiolek ketaminy. Podawał mu od sześciu do ośmiu zastrzyków dziennie, mimo że wcześniej dwukrotnie znalazł aktora nieprzytomnego.

W dniu śmierci asystent trzykrotnie wstrzyknął Perry'emu ketaminę

W dniu śmierci gwiazdora, 28 października 2023 roku, Iwamasa wstrzyknął mu ketaminę rano, w południe, a następnie - na wyraźne żądanie aktora - podał kolejną dużą dawkę, gdy ten znajdował się w jacuzzi. Po powrocie z zakupów asystent zastał Perry'ego martwego, z twarzą zanurzoną w wodzie.



Sędzia Sherilyn Peace Garnett określiła postępowanie Iwamasy jako lekkomyślne. Prokuratorzy podkreślili, że choć oskarżony ostatecznie współpracował ze śledczymi, to początkowo zataił przed policją, iż podawał zastrzyki aktorowi. Niszczył też dowody.



Wnosząc o łagodną karę dla swojego klienta, obrona argumentowała, że Perry sam domagał się podania mu substancji, a Iwamasa był za mało stanowczy, by odmówić swojemu szefowi. Sędzia odrzuciła te argumenty, wskazując na brak woli, a nie możliwości odmowy.



Jak podkreśla dziennik "Los Angeles Times", matka aktora Suzanne Morrison w liście do sądu zarzuciła Iwamasie, że sprzeniewierzył się zobowiązaniu do ochrony jej syna, a menedżerka aktora Lisa nazwała asystenta "potworem". Skazany przeprosił rodzinę Perry'ego.

To kolejny wyrok w sprawie śmierci Matthew Perry'ego

Dwa tygodnie temu za udział w tym samym procederze na dwa lata więzienia został skazany Erik Fleming, były doradca ds. uzależnień, który pośredniczył w dostarczaniu narkotyków aktorowi.