​Coraz więcej Polaków po przejściu na emeryturę nie rezygnuje z pracy. Jak poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pod koniec 2025 roku aktywnych zawodowo było 879,5 tys. emerytów. To wzrost o ponad 52 proc. w porównaniu z sytuacją sprzed dekady.

Dane ZUS pokazują jednak, że tempo wzrostu zaczyna wyraźnie hamować. Jeszcze rok wcześniej liczba pracujących emerytów wynosiła 872,6 tys., co oznacza wzrost o niespełna 7 tys. osób w ciągu roku. Ponad połowa tej grupy - dokładnie 552,7 tys. osób - była objęta także ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.

Według członka zarządu ZUS Pawła Jaroszka jednym z powodów wspomnianego spowolnienia może być coraz częstsze odkładanie decyzji o przejściu na emeryturę.

Pracodawcy coraz częściej się na to godzą, a pracownicy liczą na to, że z każdym dodatkowo przepracowanym rokiem przyszła emerytura wzrośnie, i to sporo - nawet o około 8-12 proc. - tłumaczy ekspert.

Drugim czynnikiem pozostaje stan zdrowia seniorów. Żyjemy wprawdzie coraz dłużej, ale nie zawsze w dobrym zdrowiu. Zdecydowana większość emerytów nadal wybiera więc możliwość przejścia na emeryturę w pierwszym możliwym momencie - mówi Jaroszek.

Większość pracujących emerytów to kobiety

Kobiety stanowią większość pracujących emerytów - to 58,2 proc. wszystkich aktywnych zawodowo seniorów. Średni wiek pracującego emeryta wynosi obecnie 67,8 roku. W przypadku mężczyzn jest to 69,5 roku, a kobiet - 66,6 roku.

Zdecydowana większość osób pracujących po przejściu na emeryturę osiągnęła już ustawowy wiek emerytalny. Dotyczy to niemal 97 proc. tej grupy.

Najwięcej pracujących emerytów mieszka w województwach mazowieckim (16,5 proc.) i śląskim (13,8 proc.), natomiast najmniej - w województwie opolskim (2,3 proc.).

Seniorzy najczęściej znajdują zatrudnienie w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej. Duży udział mają także handel, naprawa pojazdów, przetwórstwo przemysłowe oraz edukacja.

Najpopularniejszą formą zatrudnienia pozostaje umowa o pracę, z której korzysta 37 proc. aktywnych zawodowo emerytów. Lekko ponad jedna czwarta pracuje na podstawie umów-zleceń.