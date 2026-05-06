Renta wdowia to wprowadzone w 2025 r. rozwiązanie, które pozwala seniorom połączyć emeryturę z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Od 1 stycznia zasady przyznawania tego świadczenia zmienia się z korzyścią dla osób, które je otrzymują.

Renta wdowia: Jak to działa?

Wypłaty renty wdowiej ruszyły 1 lipca 2025 r. Jej wprowadzenie to realizacja obywatelskiego projektu.

Na czym polega renta wdowia? "Dotychczas, gdy w małżeństwie emerytów umierał mąż, żona musiała wybierać między zachowaniem swojej emerytury a rentą rodzinną. Wprowadzany mechanizm jest korzystniejszy. Wdowa lub wdowiec będą mogli zachować swoją emeryturę, a do tego uzyskać część renty rodzinnej po małżonku, lub wybrać rentę rodzinną i do kwoty tego świadczenia dodać część własnej emerytury" - tłumaczy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak zmienią się wypłaty renty wdowiej od 1 stycznia 2027 r.?

Jak wygląda w praktyce korzystanie z renty wdowiej? Do tej pory senior, który stracił małżonka, mógł zdecydować, że chce dostawać 100 proc. renty rodzinnej oraz 15 proc. własnego świadczenia albo 100 proc. własnego świadczenia oraz 15 proc. renty rodzinnej. Z początkiem 2027 r. wejdzie w życie istotna zmiana - w przypadku drugiego świadczenia wypłacane będzie już nie 15, ale 25 proc. ZUS sam ma przeliczyć świadczenia - nie trzeba będzie składać żadnych dodatkowych wniosków w tej sprawie.

"Świadczenie to może być zwiększane w kolejnych latach" - zapowiada resort rodziny, pracy i polityki społecznej.

Maksymalna wysokość pobieranych świadczeń to trzykrotność minimalnej emerytury.

Kto może korzystać z renty wdowiej i kiedy można ją stracić?

By korzystać z renty wdowiej, trzeba:

mieć co najmniej 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni),

do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej,

nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni),

nie być obecnie w związku małżeńskim.

"Prawo do wypłaty świadczeń łącznie z rentą rodzinną ustaje z dniem poprzedzającym dzień, w którym zawrzesz nowy związek małżeński" - wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią?

Seniorzy, którzy chcieliby otrzymywać rentę wdowią, powinni składać wnioski przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty lub w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS udostępnia na swojej stronie specjalny kalkulator, który pomoże w wyliczeniu szacunkowej kwoty renty wdowiej.