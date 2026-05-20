Od 1 czerwca 2026 roku wzrosną limity dorabiania do emerytur i rent. To ważna informacja dla osób, które pobierają świadczenia z ZUS i jednocześnie pozostają aktywne zawodowo. Wyższe progi oznaczają, że część seniorów i rencistów będzie mogła osiągać większe dochody bez ryzyka zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia. Po przekroczeniu limitu ZUS może wstrzymać wypłatę emerytury lub renty.

1 czerwca ZUS zmienia limity dla emerytów

Zmiany wynikają z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2026 roku. Oficjalny komunikat w tej sprawie ma opublikować Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kiedy ZUS może zmniejszyć lub zawiesić świadczenie?

Przepisy przewidują, że osoby pobierające wcześniejsze emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy czy renty rodzinne muszą uważać na wysokość osiąganych dochodów. Po przekroczeniu określonych progów ZUS może najpierw obniżyć świadczenie, a po przekroczeniu wyższego limitu - całkowicie zawiesić jego wypłatę.

Dotyczy to przede wszystkim przychodów z pracy objętej obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne, m.in. z umowy o pracę, działalności gospodarczej, służby mundurowej czy pracy wykonywanej za granicą. Pod uwagę brane są również niektóre świadczenia chorobowe i rehabilitacyjne.

Nowe limity od 1 czerwca 2026 roku

Zgodnie z danymi GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2026 roku wyniosło 9 562,88 zł. Na tej podstawie wyliczane są nowe progi obowiązujące od czerwca do końca sierpnia.

Od 1 czerwca 2026 roku świadczenie będzie zmniejszane po przekroczeniu 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Nowy próg wyniesie około 6 694,10 zł brutto miesięcznie.

Dla porównania:

od marca do maja 2026 roku limit wynosił 6 438,50 zł,

wcześniej, od grudnia 2025 do końca lutego 2026 roku, było to 6 140,20 zł.

Jeżeli przychód przekroczy tę kwotę, ale nie osiągnie wyższego limitu, ZUS obniży wypłacane świadczenie. Obniżka nie może jednak przekroczyć ustawowo określonych kwot maksymalnego zmniejszenia.

Od marca 2026 roku wynoszą one:

989,41 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

742,10 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

841,05 zł dla renty rodzinnej przysługującej jednej osobie.

Nowe limity dla emerytów: Kiedy świadczenie zostanie zawieszone?

Drugi próg to 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Wystarczy popełnić błąd i przekroczyć limit - wtedy ZUS może całkowicie wstrzymać wypłatę emerytury lub renty.

Od 1 czerwca nowy limit wyniesie około 12 431,80 zł brutto miesięcznie (po zaokrągleniu przez ZUS najprawdopodobniej - 12 431,80 zł). Obecnie, do końca maja, próg ten wynosi 11 957,20 zł.

To oznacza, że od czerwca część osób, które dziś ryzykują zawieszenie świadczenia, będzie mogła dorobić więcej bez utraty pieniędzy z ZUS.

Ograniczenia nie dotyczą wszystkich seniorów. Co do zasady bez limitów mogą pracować osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny:

60 lat w przypadku kobiet,

65 lat w przypadku mężczyzn.

Jest jednak ważny wyjątek. Jeśli emeryt nadal pracuje u tego samego pracodawcy, u którego był zatrudniony tuż przed przejściem na emeryturę, ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia aż do rozwiązania stosunku pracy.

Bez ograniczeń dorabiać mogą również m.in. osoby pobierające rentę wojenną lub wojskową w związku ze służbą.

Trzeba poinformować ZUS o pracy

Emeryci i renciści objęci limitami mają obowiązek zgłosić do ZUS podjęcie pracy zarobkowej. Służy do tego formularz EROP. Zakład pracy przekazuje następnie informacje o wysokości wynagrodzenia.

Dodatkowo do końca lutego każdego roku świadczeniobiorca powinien przedstawić zaświadczenie o przychodach osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym.

Jeżeli okaże się, że limity zostały przekroczone, a świadczenie wypłacano w zbyt wysokiej kwocie, ZUS może zażądać zwrotu nadpłaty. Gdy senior wcześniej poinformował urząd o swoich dochodach, zwrot obejmie maksymalnie ostatni rok. Jeśli tego nie zrobił - nawet trzy lata wstecz.

Eksperci zwracają uwagę, że rosnące limity mają znaczenie dla coraz większej grupy osób. Aktywność zawodowa seniorów stale rośnie, a wielu emerytów decyduje się na dalszą pracę z powodu rosnących kosztów życia lub chęci pozostania aktywnym zawodowo.