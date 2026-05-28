Seria incydentów z dronami oraz regularne alarmy o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej doprowadziły do masowych anulacji rezerwacji turystycznych na wschodzie Łotwy. Branża apeluje do rządu o pilne wsparcie, ostrzegając przed gospodarczym załamaniem regionu. Sytuacja turystyki może przypominać to, co działo się na Podlasiu w czasie szczytu kryzysu na granicy z Białorusią.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Chcesz być na bieżąco? Jeszcze wiecej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Według szacunków izby turystycznej Łatgalii, historycznej krainy na wschodzie Łotwy, około 60 proc. rezerwacji dokonanych przez turystów zagranicznych zostało anulowanych a jednocześnie liczba rezerwacji turystów krajowych spadła o około 40 proc. w porównaniu z podobnym okresem ubiegłego roku. Odwoływane są również imprezy firmowe i wycieczki szkolne.

Jak tylko dochodzi do jakiegoś incydentu przy wschodniej granicy, turyści od razu anulują pobyt i mówią wprost, że chodzi o drony - powiedziała właścicielka pensjonatu hotelowego w Bołowsku (łot. Balvi), położonego kilka kilometrów od granicy z Rosją. W maju 2025 roku gospodyni miała zarezerwowane już dwie trzecie wakacyjnych terminów, a obecnie zapełnione ma na dwa, trzy tygodnie - podkreślono w reportażu Latvijas Radio z Łatgalii.

Branża chce wsparcia finansowego

Według izby turystycznej puste hotele i pensjonaty wpłyną również na kondycję miejscowych producentów, gospodarstwa rolne, gastronomię, firmy transportowe i zatrudnienie w całym regionie.

Stabilność gospodarcza w Łatgalii jest obecnie kwestią bezpieczeństwa narodowego - argumentowano w liście do rządu wystosowanym w maju. Branża domaga się jednocześnie wprowadzenia państwowych instrumentów wsparcia ekonomicznego w celu zapobiegania upadłościom firm, utracie miejsc pracy i załamaniu się gospodarki w regionach wschodnich.

Drony na Łotwie