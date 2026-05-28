Szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Ołeksandr Ałfiorow przekazał, że rodzina przywódcy ukraińskich nacjonalistów Stepana Bandery nie sprzeciwia się sprowadzeniu jego prochów do Ukrainy. Dodał jednak, że bliscy obawiają się o bezpieczeństwo grobu ideologa nacjonalistów odpowiedzialnych za rzeź wołyńską.

Zdjęcie archiwalne. Uroczyste obchody 117. rocznicy urodzin Stepana Bandery pod jego pomnikiem we Lwowie na Ukrainie

Rodzina nie jest przeciwna ponownemu pochowaniu Bandery, ponieważ ma on potomków. Jednocześnie istnieją zastrzeżenia związane z tym, że trwa wojna i grób może być zagrożony tutaj, w Ukrainie. Chociaż zauważę, że zagrożenie dla grobów istnieje także za granicą - oświadczył Ołeksandr Ałfiorow podczas wystąpienia w programie telewizyjnym.

Pytany o to, czy obecnie prowadzone są działania dotyczące ponownego pochówku Bandery, szef UINP odpowiedział, że trwają prace dotyczące wielu postaci historycznych i rozważana jest również kwestia Bandery.

Prochy Melnyka już sprowadzone

W poniedziałek na Narodowym Cmentarzu Wojskowym Ukrainy pochowano sprowadzone z Luksemburga prochy jednego z przywódców Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) Andrija Melnyka i jego małżonki. Izraelski instytut Jad Waszem ocenił, że jego ponowny pochówek budzi poważne wątpliwości. "Upamiętnianie przywódcy formacji kolaborującej z nazistowskimi Niemcami podważa pamięć o ofiarach Holokaustu" - podkreślił instytut.

W uroczystościach wziął udział prezydent Wołodymyr Zełenski, który oświadczył, że Melnyk walczył o to, aby Ukraina była wolna. Szef państwa zapowiedział, że wkrótce do kraju powrócą szczątki innych działaczy; trwają zabiegi o sprowadzenie prochów pierwszego przywódcy OUN Jewhena Konowalca.

Stepan Bandera i rzeź wołyńska

Stepan Bandera był przywódcą i jednym z ideologów frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Jej członkowie odpowiedzialni są za ludobójstwo Polaków na Wołyniu i we Wschodniej Małopolsce. W rzezi zginęło ponad 100 tysięcy osób.