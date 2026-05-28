Podczas prac przy budowie drogi gminnej w miejscowości Hostynne (woj. lubelskie) robotnicy natrafili na niezwykłe znalezisko. W ziemi, tuż przy poboczu, odkryto zabytkowy dzwon, który według wstępnych ustaleń mógł zostać ukryty nawet ponad sto lat temu.

Niezwykłe odkrycie podczas budowy drogi

W piątek, 22 maja, podczas wykopów związanych z instalacją oświetlenia ulicznego w Hostynnem (woj. lubelskie) na wysokości posesji nr 18, robotnicy natknęli się na dzwon cerkiewny lub kościelny.

Znalezisko wydobyto w całości i przewieziono do Urzędu Gminy Werbkowice. Prace budowlane w miejscu odkrycia zostały natychmiast wstrzymane.



Dzwon z tajemniczą historią

Według wstępnych ustaleń, dzwon mógł zostać ukryty w czasie I wojny światowej, około 1915 roku, lub w latach międzywojennych, podczas likwidacji cerkwi, ewentualnie w trakcie II wojny światowej.

Jak przekazują lokalne źródła, "przekazy wspominają bowiem o zdjęciu i ukryciu dzwonów z dawnej cerkwi w Hostynnem".

26 maja na miejscu znaleziska przeprowadzono oględziny z udziałem przedstawicieli Urzędu Gminy Werbkowice, inspektora nadzoru oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Podczas inspekcji nie natrafiono na inne zabytki ani obiekty archeologiczne. Eksperci ustalili, że dzwon został odlany z mosiądzu, a jego serce wykonano z żelaza. Dzwon ma średnicę 43 cm, wysokość 41 cm, obwód otworu 135 cm, a górna część ozdobiona jest pasem motywu roślinnego.

"Dzwon zachował się w całości, bez pęknięć" - podkreślają specjaliści.

Dzwon trafi do ekspozycji

Władze gminy planują, by dzwon został w przyszłości wyeksponowany w powstającym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Werbkowicach. Dzięki temu zabytek będzie dostępny zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających gminę.

Do czasu decyzji Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dzwon pozostanie zdeponowany w Urzędzie Gminy Werbkowice. Po jego zabezpieczeniu prace inwestycyjne zostaną wznowione.



Apel do mieszkańców

Urząd Gminy Werbkowice zwraca się z prośbą do wszystkich osób, które posiadają informacje, rodzinne przekazy lub historie związane z dawną cerkwią w Hostynnem lub samym dzwonem, o kontakt z urzędem.

Szczegółowe informacje można przekazywać pani Beacie Stempień-Weremczuk, odpowiedzialnej za ochronę zabytków w gminie.