Kto będzie kandydatem PiS na prezydenta Krakowa? "Ta decyzja przed nami. Myślę, że to będzie dobra decyzja. W środowisku Prawa i Sprawiedliwości jest wielu zacnych kandydatów" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł PiS Andrzej Śliwka.

Poranna rozmowa w RMF FM - Andrzej Śliwka RMF FM

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrzej Śliwka: Odwołanie Kierwińskiego gwarancją bezpieczeństwa

Wyniki niedzielnego referendum w Krakowie zdecydowały o odwołaniu prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z KO. Kto będzie kandydatem PiS na nowego prezydenta?

Ta decyzja przed nami. Myślę, że to będzie dobra decyzja. W środowisku Prawa i Sprawiedliwości jest wielu bardzo zacnych kandydatów. Pani Małgorzata Wassermann byłaby świetną kandydatką - mówił Andrzej Śliwka.

Poseł PiS wskazał też na radnego Michała Drewnickiego, "który był bardzo zaangażowany w tę kampanię, który ciężko pracował i nadał taki też pozytywny impet działalności kampanii referendalnej".

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, czy będzie wspólny kandydat prawicy tzw. "pakt krakowski"? Warto szerzej porozmawiać ze środowiskami prawicowymi. Ja bym tego nie wykluczał - odpowiedział poseł PiS.

Śliwka zaprzeczył też, by PiS mogło poprzeć ewentualną kandydaturę posła klubu Centrum Rafała Komarewicza na prezydenta Krakowa.

Śliwka: Kierwiński skrajnie szkodliwy dla bezpieczeństwa

Ta cała sytuacja opisuje dokładnie, jak państwo polskie za czasów Donalda Tuska nie funkcjonuje - mówił Śliwka, pytany o sprawę fałszywych alarmów i zatrzymanych osób.

Myślę, że w tym przede wszystkim widać niekompetencję ministra spraw wewnętrznych i administracji, Marcina Kierwińskiego - dodał poseł PiS.

Minister Kierwiński jest politykiem skrajnie szkodliwym dla naszego bezpieczeństwa. Powiem więcej, gwarancją polskiego bezpieczeństwa, gwarancją polskich rodzin jest to, żeby pan Kierwiński przestał być ministrem spraw wewnętrznych i administracji - powiedział gość RMF FM.

Jak ustaliło RMF FM, PiS szykuje wniosek o wotum nieufności dla ministra Kierwińskiego .

"Nie będziemy tego respektowali"

Nie będziemy tego respektowali - odpowiedział poseł, pytany, co będzie z aktami transkrypcji małżeństw jednopłciowych, które zostaną zapisane w urzędach stanu cywilnego, kiedy PiS dojdzie do władzy.

Jesteśmy za przestrzeganiem przepisów prawa. Uważam, że działania, które są obecnie podejmowane między innymi przez pana ministra Kierwińskiego, przez pana ministra Gawkowskiego, są działaniami bezprawnymi - podkreślił.

Mamy artykuł 18 polskiej konstytucji, który jasno mówi o małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny. Próba jakichkolwiek zmian w tym zakresie, próba obchodzenia polskiej konstytucji spotka się z naszym sprzeciwem - mówił Śliwka.

Poseł skrytykował też procedowany w Sejmie projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. Jaka będzie możliwość rozliczania tych osób? Jaka będzie możliwość kwestii dziedziczenia pomiędzy tymi osobami? Konstrukcja prawna tego projektu ustawy jest w wielu elementach, bym powiedział, bardzo wielu zbliżona do instytucji małżeństwa, na co my się nie godzimy - stwierdził.

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.