"Wydajemy prawie 5 proc. naszego PKB na obronność. Polska się zbroi, inwestuje tym samym we wspólne bezpieczeństwo europejskie. Bronimy wschodniej flanki NATO, tym samym broniąc całej Europy oraz całego NATO" - mówił prezydent Karol Nawrocki w Szwajcarii. "Wraz z naszymi partnerami chcemy, aby Europa była silna i bezpieczna" - dodawał.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką rozpoczęli w środę dwudniową wizytę w Szwajcarii.
Prezydent, przemawiając w parlamencie Szwajcarii, zwrócił uwagę, że świat pogrąża się w chaosie i konfliktach, jednak Polska jest liderem w regionie "nie tylko, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, ale również w tym, co teraz najważniejsze - w sektorze obronności i bezpieczeństwa".
W obecnej sytuacji geopolitycznej musimy robić wszystko, co w naszej mocy, aby wzmacniać wspólne bezpieczeństwo w Europie - mówił Nawrocki.
Wydajemy prawie 5 proc. naszego PKB na obronność. Polska się zbroi, inwestuje tym samym we wspólne bezpieczeństwo europejskie. Bronimy wschodniej flanki NATO, tym samym broniąc całej Europy oraz całego NATO - powiedział prezydent.
Jak mówił, "wraz z naszymi partnerami chcemy, aby Europa była silna i bezpieczna". Aby osiągnąć ten cel wszystkie kraje europejskie muszą w końcu zacząć poważnie traktować te kwestie - dodał Nawrocki.
Prezydent podkreślił też, że Polska z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w Szwajcarii toczą się dyskusje o tym, jak wzmocnić europejskie bezpieczeństwo i zdolności obronne. Jestem przekonany, że w obliczu dzisiejszych zagrożeń wszystkie kraje na naszym kontynencie będą miały wkład na rzecz stabilnej i bezpiecznej Europy - zaznaczył Nawrocki.
Prezydent Nawrocki podkreślił, że dzięki dynamicznemu rozwojowi polskiej gospodarki Polska w 2026 roku po raz pierwszy weźmie udział w pracach i szczycie grupy G20.
Słowa te nie byłyby aż takim zaskoczeniem, gdyby nie fakt, że prezydent Nawrocki zawetował ustawę wprowadzająca program SAFE. Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE - powiedział prezydent. Nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne - dodał.
Umowa ws. programu SAFE została podpisana 8 maja w Warszawie. Do Polski ma trafić prawie 43,7 mld euro na rozbudowę wojska. Weto prezydenta Nawrockiego zablokowało jednak bezpośredni transfer ponad 7 mld zł z unijnego funduszu dla policji, straży granicznej i SOP. Aby ochronić finansowanie, rząd przygotował plan awaryjny - wydatki zostały włączone do rozszerzonego programu przygotowań obronnych i będą współfinansowane bezpośrednio z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.
W kolejce do podpisania podobnych umów SAFE czeka już m.in. Litwa, Węgry i Francja.