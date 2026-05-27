"Wydajemy prawie 5 proc. naszego PKB na obronność. Polska się zbroi, inwestuje tym samym we wspólne bezpieczeństwo europejskie. Bronimy wschodniej flanki NATO, tym samym broniąc całej Europy oraz całego NATO" - mówił prezydent Karol Nawrocki w Szwajcarii. "Wraz z naszymi partnerami chcemy, aby Europa była silna i bezpieczna" - dodawał.

Prezydent Karol Nawrocki w szwajcarskim parlamencie / Przemysław Piątkowski / PAP

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką rozpoczęli w środę dwudniową wizytę w Szwajcarii.

Prezydent, przemawiając w parlamencie Szwajcarii, zwrócił uwagę, że świat pogrąża się w chaosie i konfliktach, jednak Polska jest liderem w regionie "nie tylko, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, ale również w tym, co teraz najważniejsze - w sektorze obronności i bezpieczeństwa".

W obecnej sytuacji geopolitycznej musimy robić wszystko, co w naszej mocy, aby wzmacniać wspólne bezpieczeństwo w Europie - mówił Nawrocki.

Wydajemy prawie 5 proc. naszego PKB na obronność. Polska się zbroi, inwestuje tym samym we wspólne bezpieczeństwo europejskie. Bronimy wschodniej flanki NATO, tym samym broniąc całej Europy oraz całego NATO - powiedział prezydent.

Jak mówił, "wraz z naszymi partnerami chcemy, aby Europa była silna i bezpieczna". Aby osiągnąć ten cel wszystkie kraje europejskie muszą w końcu zacząć poważnie traktować te kwestie - dodał Nawrocki.

Prezydent podkreślił też, że Polska z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w Szwajcarii toczą się dyskusje o tym, jak wzmocnić europejskie bezpieczeństwo i zdolności obronne. Jestem przekonany, że w obliczu dzisiejszych zagrożeń wszystkie kraje na naszym kontynencie będą miały wkład na rzecz stabilnej i bezpiecznej Europy - zaznaczył Nawrocki.

Prezydent Nawrocki podkreślił, że dzięki dynamicznemu rozwojowi polskiej gospodarki Polska w 2026 roku po raz pierwszy weźmie udział w pracach i szczycie grupy G20.



Marta Nawrocka i Karol Nawrocki z prezydentem Szwajcarii Guyem Parmelinem i jego żoną Caroline / PETER KLAUNZER / PAP

Prezydent Nawrocki zawetował ustawę o SAFE

Słowa te nie byłyby aż takim zaskoczeniem, gdyby nie fakt, że prezydent Nawrocki zawetował ustawę wprowadzająca program SAFE . Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE - powiedział prezydent. Nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne - dodał.

Umowa ws. programu SAFE została podpisana 8 maja w Warszawie . Do Polski ma trafić prawie 43,7 mld euro na rozbudowę wojska. Weto prezydenta Nawrockiego zablokowało jednak bezpośredni transfer ponad 7 mld zł z unijnego funduszu dla policji, straży granicznej i SOP. Aby ochronić finansowanie, rząd przygotował plan awaryjny - wydatki zostały włączone do rozszerzonego programu przygotowań obronnych i będą współfinansowane bezpośrednio z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

W kolejce do podpisania podobnych umów SAFE czeka już m.in. Litwa, Węgry i Francja.