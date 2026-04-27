Uwaga na oszustów podszywających się pod ZUS! Dzwonią do starszych osób i podają się za pracowników ZUS-u, a następnie wysyłają SMS-y z prośbą o wpłatę pieniędzy na wskazane konto bankowe.

Oszuści podszywają się pod pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i dzwonią głównie do osób starszych.

Namawiają do przystąpienia do rzekomych "programów emerytalnych" i żądają wpłaty pieniędzy na wskazane konto. Co wtedy zrobić? Gdzie się zgłosić?

Zakład Ubezpieczeń opisuje przypadek starszego mężczyzny. Odebrał on telefon od osoby, która podawała się za pracownika ZUS. Oszust namawiał mężczyznę do przystąpienia do "programu emerytalnego" i w ten sposób zwiększenia swojej emerytury. Opłata za tę usługę wynosiła 800 zł. Klient otrzymał następnie dwa SMS-y z potwierdzeniem rejestracji w programie i przypomnieniem o płatności.

ZUS ostrzega!

ZUS apeluje do wszystkich, a zwłaszcza do osób starszych, o zachowanie szczególnej ostrożności podczas rozmów telefonicznych. Informacje przekazywane w ten sposób mogą być wykorzystane na ich niekorzyść.

Elektronicznie lub sms-owo ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy mają konto na eZUS i wybrali ten sposób kontaktu.

W ostatnich latach widoczne są wzmożone działania grup przestępczych i oszustów wykorzystujących różne kanały komunikacji i narzędzia AI. Sztuczna inteligencja pozwala na kreowanie serwisów i komunikatów łudząco przypominających treści oficjalne czy też podszywających się pod osobę, którą zna ktoś, kogo atakują oszuści. Osoby dzwoniące często starają się wymusić na potencjalnych ofiarach decyzje, mówią, że jest mało czasu, grożą utratą pieniędzy itp. To powinno wzbudzić dodatkową czujność.

Gdzie się zgłosić?

Jeśli ktoś, kto odbiera taki telefon, ma wątpliwości co do tożsamości osoby, która podaje się za pracownika ZUS, może ją sprawdzić.

Aby to zrobić, może skontaktować się z najbliższą placówką lub Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.pl.