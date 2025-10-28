Ruszyła Grokipedia - internetowa encyklopedia stworzona przez xAI, firmę Elona Muska. Projekt, który miał stanowić "jakościową zmianę" w stosunku Wikipedii, już na starcie budzi kontrowersje. Wiele haseł jest niemal identycznych z treściami z Wikipedii, a sposób prezentowania faktów i edycji budzi pytania o wiarygodność i przejrzystość.

Grokipedia, nowy projekt xAI, oficjalnie wystartowała. Strona przypomina Wikipedię - dominuje duża wyszukiwarka, a artykuły mają klasyczną strukturę z nagłówkami, podtytułami i przypisami. Na razie nie widać zdjęć, a możliwość edycji treści przez użytkowników jest mocno ograniczona. Przycisk "Edytuj" pojawia się tylko na niektórych stronach i nie pozwala na własne poprawki - można jedynie zobaczyć wcześniejsze zmiany, bez informacji, kto je wprowadził.

Wiele haseł w Grokipedii zawiera informację, że zostały "sprawdzone przez Groka" - sztuczną inteligencję xAI. To budzi wątpliwości, bo duże modele językowe znane są z generowania fałszywych informacji i halucynacji. Dodatkowo, mimo zapowiedzi Elona Muska o "masowej poprawie" względem Wikipedii, część artykułów jest niemal dosłownie skopiowana z oryginalnej internetowej encyklopedii.

Jak podaje serwis The Verge, przykładami są strony o MacBooku Air, PlayStation 5 czy Lincoln Mark VIII, gdzie na dole widnieje informacja o wykorzystaniu treści z Wikipedii na licencji Creative Commons.

Lauren Dickinson, rzeczniczka Wikimedia Foundation, podkreśla: Nawet Grokipedia potrzebuje Wikipedii, by istnieć. Wikipedia, prowadzona przez fundację non-profit, od ponad dwóch dekad pozostaje jednym z najbardziej zaufanych źródeł wiedzy w internecie, opartym na transparentnych zasadach i pracy wolontariuszy.

Różnice w podejściu do kontrowersyjnych tematów

Nie wszystkie artykuły w Grokipedii są kopiami z Wikipedii. Widać to szczególnie w przypadku tematów budzących emocje, jak zmiany klimatu.

Wikipedia podkreśla niemal jednogłośny konsensus naukowy co do wpływu człowieka na globalne ocieplenie. Grokipedia natomiast sugeruje, że twierdzenia o konsensusie są przesadzone, a media i organizacje ekologiczne mają wpływać na opinię publiczną, nie zawsze opierając się na proporcjonalnych dowodach naukowych.

Według informacji na stronie głównej, Grokipedia zawiera już ponad 885 tysięcy artykułów, podczas gdy anglojęzyczna Wikipedia ma ich około 7 milionów. Nowy projekt xAI jest jednak w bardzo wczesnej fazie rozwoju (oznaczony jako wersja 0.1).

Wikimedia Foundation podkreśla, że Wikipedia pozostaje niezależna, wolna od reklam i sprzedaży danych, a jej siłą jest otwarta współpraca i transparentność. "Wiele prób stworzenia alternatyw dla Wikipedii już było, ale nie wpływa to na naszą misję" - zapewnia Dickinson, cytowana przez The Verge.

Grokipedię można znaleźć pod tym linkiem. Nowa platforma Elona Muska dorobiła się już zresztą swojej witryny na Wikipedii...




