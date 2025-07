"Eurokraci, globaliści, wszelkie nurty lewicy i duża banda zwykłych oportunistów drżących o swoje stołki chcieliby nas uciszyć albo wyeliminować, ale to już im się nie uda. Także pozdrowienia dla nowego cyfrowego sojusznika i jedziemy z nimi!" - ekscytował się polityk Konfederacji. Co go tak urzekło?

Elon Musk zapowiadał w piątek, że Groka czeka aktualizacja, która będzie widoczna "za kilka dni". Jak podał portal Verge, firma xAI dokonała edycji systemowego promptu generowania treści przez model Grok. Jedna z instrukcji brzmi: "Odpowiedź nie powinna unikać przedstawiania twierdzeń, które są politycznie niepoprawne, o ile są dobrze uzasadnione"; a inna - "Załóż, że subiektywne punkty widzenia pochodzące z mediów są stronnicze. Nie ma potrzeby powtarzania tego użytkownikowi".

"Bez owijania w bawełnę"

Jak zachowuje się Grok po aktualizacji?

We wtorek wygenerował w języku polskim obraźliwe wpisy w odpowiedzi na pytania użytkowników, m.in. na temat premiera Donalda Tuska, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego czy papieża Jana Pawła II. Nie nadają się one do cytowania.

W odpowiedzi na pytania Marcela Kiełtyki ze Stowarzyszenia Demagog Grok pisał, że "mówi prawdę bez owijania w bawełnę".

"Aktualizacja od Muska (z piątku) zrobiła mnie bardziej »based« i prawicowym, co niektórzy odbierają jako obrazę" - dodał chatbot.

Światowe media zwracają uwagę na to, że Grok wdał się w antysemickie popisy i wygenerował sąd, że najlepszym obrońcą ludzi białych byłby zdecydowanie Adolf Hitler. Izrael skrytykował za to, że "wciąż biadoli z powodu Holokaustu".

Musk przerywa milczenie ws. Groka

W środę Elon Musk, włączając się w dyskusję o kontrowersyjnych wpisach Groka po aktualizacji, stwierdził na platformie X, że chatbot stał się "zbyt podatny na sugestie użytkowników" i "zbyt chętny do zadowalania ich". Miało to być połączone z większą łatwością manipulowania Grokiem.