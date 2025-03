Zaskakujące doniesienia "New York Timesa". Dziennik podał, że Pentagon ma w piątek poinformować Elona Muska o planie Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych dotyczącym ewentualnej wojny z Chinami. Przekazanie miliarderowi kluczy do największych tajemnic wojskowych Ameryki bez wątpienia rozszerzy jego rolę w amerykańskiej administracji.

Elon Musk / OLIVER CONTRERAS/AFP / East News

"Udzielenie Elonowi Muskowi dostępu do najpilniej strzeżonych tajemnic wojskowych kraju byłoby drastycznym rozszerzeniem jego już i tak rozległej roli jako doradcy prezydenta Donalda Trumpa i naczelnego orędownika wysiłków na rzecz cięcia wydatków i oczyszczenia rządu z ludzi oraz polityki, której są przeciwni" - pisze "New York Times".

W opinii dziennika uwypukliłoby to również kwestie konfliktów interesów miliardera, który obecny jest w całej federalnej biurokracji, jednocześnie wciąż prowadząc firmy będące głównymi kontrahentami rządowymi. Odnosząc się do dostępu do tajnych danych, "NYT" zwraca uwagę, że Musk, dyrektor generalny SpaceX i Tesli, jest wiodącym dostawcą Pentagonu i ma rozległe interesy finansowe w Chinach.

"Plany wojenne Pentagonu, znane w żargonie wojskowym jako plany O lub plany operacyjne, należą do najpilniej strzeżonych tajemnic wojska. Gdyby obcy kraj dowiedział się, jak Stany Zjednoczone planują stoczyć z nim wojnę, mógłby wzmocnić swoją obronę i zwalczyć słabości, co znacznie zmniejszyłoby prawdopodobieństwo powodzenia planów" - argumentuje gazeta.

Powołując się na urzędników, dziennik wyszczególnia, że ściśle tajny briefing dotyczący planu wojny z Chinami zawiera około 20 do 30 slajdów, które przedstawiają, w jaki sposób USA prowadziłyby batalię w konflikcie. Plan obejmuje m.in. wskazania i ostrzeżenia o zagrożeniu ze strony Pekinu, w jakie chińskie cele i kiedy uderzyć oraz które z nich zostaną przedstawione prezydentowi USA, aby podjął decyzję.

"NYT" twierdzi też, że główny rzecznik Pentagonu, Sean Parnell, nie odpowiedział na e-mail z prośbą o komentarz w sprawie briefingu Muska. Po opublikowaniu w czwartek wieczorem artykułu, Parnell złożył krótkie oświadczenie: "Departament Obrony z radością wita w piątek Elona Muska w Pentagonie. Został zaproszony przez sekretarza Hegsetha i go odwiedzi".

Godzinę później rzecznik Pentagonu opublikował wpis na platformie X: "To w 100 proc. fake news. To po prostu bezczelnie i złośliwie błędne. Elon Musk jest patriotą. Jesteśmy dumni, że mamy go w Pentagonie".