Styk stanów Tennessee i Missisipi, czyli tzw. Głębokie Południe USA. To tam miliarder Elon Musk buduje ogromne centra danych, wymagające dużych dostaw wody i energii. Zbudowane w Memphis centrum „Colossus” firma Muska nazywa największym na świecie superkomputerem. Mieszkańcy są podzieleni w ocenach tych inwestycji.

Elon Musk / Shutterstock

xAI, firma Elona Muska, buduje w ekspresowym tempie centra danych "Colossus" na styku Tennessee i Missisipi, by wygrać wyścig technologiczny w dziedzinie sztucznej inteligencji.

W Memphis powstało już jedno centrum danych, określane jako największy na świecie superkomputer, z ponad 200 tysiącami chipów Nvidia obsługujących chatbota AI Grok.

W budowie jest drugi, jeszcze większy obiekt "Colossus 2" o powierzchni 93 tys. metrów kwadratowych, który zostanie połączony z nową elektrownią produkującą ponad gigawat energii.

Koszt inwestycji "Colossus 2" szacowany jest na dziesiątki miliardów dolarów.

Nowa infrastruktura ma przynieść korzyści Memphis, ale budzi kontrowersje z powodu ryzyka zanieczyszczeń.

Jak pisze "Wall Street Journal", xAI, firma Muska działająca w obszarze sztucznej inteligencji, chce wygrać wyścig zbrojeń technologicznych, budując w ekspresowym tempie centra danych "Colossus".

Imperium centrów danych Muska powstaje na styku stanów Tennessee i Missisipi, na tzw. Głębokim Południu USA.

Ogromne zużycie energii elektrycznej

Linią frontu na tej "wojnie" jest miasto Memphis. xAI zbudowała już tam jedno duże centrum danych, które nazywa największym na świecie superkomputerem. Obiekt o nazwie "Colossus" mieści ponad 200 tysięcy chipów Nvidia i zasila technologię odpowiadającą za chatbota AI Grok. Teraz Musk pracuje nad ukończeniem drugiego, jeszcze większego obiektu, powstającego tuż przy granicy międzystanowej w Tennessee, o nazwie "Colossus 2".

Musk planuje połączyć "Colossus 2", o powierzchni 93 tys. metrów kwadratowych, liniami transmisyjnymi z nową elektrownią. Robotnicy zatrudnieni przez xAI przygotowują się na miejscu do budowy nowej siłowni, która będzie mogła produkować ponad gigawat energii elektrycznej, co wystarczyłoby do zasilenia około 800 tys. domów.

"Wyścig zbrojeń w dziedzinie sztucznej inteligencji staje się najkosztowniejszą bitwą korporacji XXI wieku; panuje przekonanie, że ten, kto pierwszy dotrze na metę, zdominuje rynek, dlatego szybkość ma kluczowe znaczenie. Pieniądze również robią różnicę: im firmy mają bardziej zaawansowane układy scalone, tym inteligentniejsze są ich modele. Jednak na tym etapie nie jest jasne, czy i kiedy te ogromne inwestycje się zwrócą" - podkreślił dziennik.

Dziesiątki miliardów dolarów kosztów

Według niektórych ekspertów z branży ukończenie przez Muska inwestycji "Colossus 2" będzie kosztować dziesiątki miliardów dolarów. By sfinalizować projekt, miliarder potrzebuje jeszcze ok. 300 tys. czipów, które będą kosztować co najmniej 18 mld dolarów - przekazała osoba zaznajomiona z finansową stroną projektu. W lipcu Musk powiedział, że "Colossus 2" będzie miał 550 tys. czipów i może w ostatecznej formie objąć milion procesorów.

Musk obiecał Memphis, że zbuduje infrastrukturę, która przyniesie korzyści miastu. Krytycy alarmują, że jego projekt stanowi duże ryzyko i może narazić mieszkańców na zanieczyszczenia spowodowane przez turbiny gazowe oraz na wyższe rachunki za prąd z powodu ogromnego zapotrzebowania na energię.

Skargi mieszkańców

Miejscowi mieszkańcy mają mieszany stosunek do inwestycji miliardera: z jednej strony to nadzieja na gospodarcze ożywienie regionu, z drugiej budzi to kontrowersje, ponieważ najprawdopodobniej w obiektach zatrudnionych zostanie jedynie kilkaset osób. Jednocześnie centra danych będą zużywać miliony litrów wody każdego dnia i więcej energii niż wszystkie domy w tym mieście.

Mieszkańcy biednych dzielnic miasta, położonych w okolicy centrum danych, głównie Afroamerykanie, skarżyli się, że od początku funkcjonowania obiektu, otwartego w połowie 2024 r., w powietrzu czuć było zanieczyszczenia. Turbiny gazowe zasilające centra danych spowodowały zanieczyszczenie środowiska i kontrowersje związane z ich użytkowaniem. xAI argumentuje, że wiele z nich ma charakter tymczasowy i nie wymaga specjalnego pozwolenia.

Urzędnicy miejscy starają się pokazać mieszkańcom, że nie pozwalają xAI wykorzystywać najbiedniejszych dzielnic. W czerwcu miasto poinformowało, że test jakości powietrza w pobliżu centrów danych wykazał, że poziom zanieczyszczeń był "zbyt niski, aby go wykryć, lub znacznie poniżej ustalonych protokołów bezpieczeństwa". W sierpniu Rada Miasta Memphis przegłosowała przeznaczenie 25 proc. dochodów podatkowych xAI w Memphis na społeczności mieszkające w pobliżu tych obiektów.

W ciągu roku xAI stał się drugim co do wielkości płatnikiem podatków w mieście i hrabstwie, po (firmie logistycznej) FedEx - powiedział Bill Dunavant III, miejscowy biznesmen, który zasiada w zarządzie miejskiej izby handlowej. xAI będzie dla naszego miasta inwestycją o wartości 40-50 miliardów dolarów - przekazał.

Nazwa centrów danych Muska to nawiązanie do trylogii powieści science fiction D.F. Jonesa z lat 60., w której naukowcy zbudowali superkomputer o nazwie Colossus. Komputer uzyskał autonomię i pogrążył świat w wojnie i chaosie.