Ingka Group, największy franczyzobiorca sieci Ikea, podejmuje historyczną inwestycję, przejmując od szwedzkiej firmy Södra aż 153 000 hektarów lasów na Łotwie i w Estonii. Transakcja o wartości 720 milionów euro to największy w historii koncernu zakup gruntów leśnych, który ma zapewnić bezpieczeństwo dostaw drewna do produkcji mebli.

Ikea inwestuje w lasy nad Bałtykiem. Ingka Group kupuje 153 tysiące hektarów na Łotwie i w Estonii za rekordowe 720 milionów euro

Ikea, przez Ingka Group, kupuje 153 000 hektarów lasów na Łotwie i Estonii za 720 mln euro, by zabezpieczyć źródło drewna do produkcji mebli.

To największa inwestycja Ikea w grunty leśne, która ma zapewnić stabilność dostaw i kontrolę jakości surowca.

Ingka Group planuje współpracę z lokalnymi tartakami i producentami płyt drewnianych, co skróci łańcuch dostaw i zmniejszy ślad węglowy.

Rekordowa transakcja na rynku leśnym - Ikea stawia na bezpieczeństwo surowcowe

Gigant meblowy Ikea, a dokładniej jego największy franczyzobiorca - Ingka Group - postanowił zabezpieczyć przyszłość produkcji mebli, inwestując w bezpośrednie źródła drewna. Za pośrednictwem swojej spółki inwestycyjnej Ingka Investments, grupa kupuje od szwedzkiej firmy Södra aż 153 000 hektarów lasów na terenie dwóch krajów bałtyckich: Łotwy i Estonii.

Wartość transakcji to aż 720 milionów euro (czyli około 8 miliardów szwedzkich koron). To największa do tej pory inwestycja Ikea w grunty leśne, która ma zagwarantować firmie stabilność dostaw jednego z najważniejszych surowców - drewna.

Ścisła współpraca z lokalnymi producentami i tartakami

W ramach planowanej inwestycji, Ingka Group zamierza ściśle współpracować z lokalnymi bałtyckimi tartakami oraz producentami płyt drewnianych. Surowiec z nowo nabytych lasów będzie wykorzystywany bezpośrednio w produkcji mebli, co pozwoli nie tylko na lepszą kontrolę jakości, ale również na skrócenie łańcucha dostaw i zmniejszenie śladu węglowego.

Jak podkreślają przedstawiciele Ikea, inwestycja pozwoli także na rozwijanie lokalnych rynków pracy oraz wspieranie zrównoważonego leśnictwa na obszarze państw bałtyckich.

Södra wycofuje się z rynków bałtyckich. "Skupiamy się na Szwecji"

Sprzedawcą gruntów leśnych jest Södra - związek właścicieli lasów z południowej Szwecji, zrzeszający ponad 50 000 członków. Decyzja o sprzedaży majątku w krajach bałtyckich zapadła już na początku tego roku, a teraz została sfinalizowana z tak znanym i potężnym nabywcą jak Ingka Group.

"Jako związek właścicieli lasów z ponad 50 000 członków w południowej Szwecji, naszym zadaniem jest dbanie o lasy naszych członków, a nie posiadanie lasów na własność. Posiadłość w krajach bałtyckich była dla Södra dobrą inwestycją finansową, a ta transakcja pozwoli nam jeszcze bardziej skupić się na efektywnym wykorzystaniu każdego drzewa oraz na naszej długoterminowej konkurencyjności" - podkreśla Lotta Lyrå, dyrektor generalna i prezes Södra, w oficjalnym komunikacie prasowym.

Kontrola i zgody urzędowe - transakcja pod lupą władz

Zanim jednak transakcja zostanie w pełni sfinalizowana, przejdzie przez rygorystyczną ocenę konkurencyjną w obu krajach - Estonii i na Łotwie. Szczególną uwagę poświęca się tu aspektom związanym z zagranicznymi inwestycjami bezpośrednimi, które muszą zostać zatwierdzone przez łotewskie władze. Dopiero po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód, Ingka Group stanie się oficjalnym właścicielem nowych obszarów leśnych.

Ingka Group prowadzi obecnie sklepy Ikea w 31 krajach i odpowiada za aż 87 procent całkowitej sprzedaży tej marki na świecie. Już teraz koncern posiada 331 000 hektarów gruntów leśnych w siedmiu krajach.