Największy na świecie producent żywności i napojów w opakowaniach, firma Nestle, ogłosił ogromny plany redukcji zatrudnienia. W ciągu najbliższych dwóch lat pracę straci łącznie 16 tysięcy osób, w tym 12 tysięcy pracowników umysłowych oraz 4 tysiące zatrudnionych na innych stanowiskach. Nestle posiada w Polsce kilka zakładów.

Nestle zwolni 16 tys. osób / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nestle ogłosiło, że w ciągu dwóch lat zwolni 16 tys. pracowników na całym świecie.

Redukcja obejmie 12 tys. pracowników umysłowych i 4 tys. osób na innych stanowiskach.

Firma nie podała jeszcze, które regiony i działy będą najbardziej dotknięte zwolnieniami.

Decyzja wynika z konieczności dostosowania się do dynamicznych zmian na rynku i utrzymania konkurencyjności.

Nestle zatrudnia w Polsce około 5 tys. osób i posiada 7 zakładów produkcyjnych.

W Polsce firma produkuje m.in. kawę, słodycze, produkty dla dzieci, wodę butelkowaną i karmę dla zwierząt.

Do najbardziej znanych marek Nestle należą Nescafe, Winiary, Princessa, Kit Kat, Nespresso, Gerber i Purina.

Redukcja na całym świecie

Decyzja o zwolnieniach jest elementem programu oszczędnościowego. Dzięki cięciom kosztów koncern zamierza zaoszczędzić około 1 miliarda franków szwajcarskich rocznie (4,5 mld zł). Redukcja etatów ma objąć pracowników na całym świecie.

Nestle, właściciel takich marek jak Nescafe, KitKat czy Nesquik, tłumaczy decyzję koniecznością dostosowania się do dynamicznie zmieniającego się rynku.

Przedstawiciele firmy podkreślają, że priorytetem jest utrzymanie konkurencyjności i dalszy wzrost udziałów rynkowych.

"Świat się zmienia, Nestle musi zmieniać się szybciej"

Kultywujemy kulturę, która promuje nastawienie na wyniki, nie akceptuje utraty udziałów w rynku i gdzie nagradzane jest wygrywanie... Świat się zmienia, Nestle musi zmieniać się szybciej - stwierdził nowy prezes firmy Philipp Navratil.

Firma nie ujawniła jeszcze, które regiony i działy zostaną objęte największymi zwolnieniami. Wiadomo jednak, że restrukturyzacja ma dotyczyć zarówno centrali, jak i oddziałów regionalnych. Nestle zatrudnia obecnie setki tysięcy osób na całym świecie.

BBC podaje, że informacje o cięciach zbiegły się w czasie z informacjami o lepszych wynikach sprzedaży w pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 roku. Nestle zanotowało wzrost sprzedaży w kluczowych dla giganta segmentach takich jak kawa i słodycze.

Nestle w Polsce

Nestle działa w Polsce od 1993 roku. Firma posiada w Polsce biura i zakłady produkcyjne w kilku lokalizacjach, siedziba główna firmy znajduje się w Warszawie. Obecnie Nestle posiada 7 zakładów produkcyjnych, które są zlokalizowane w różnych regionach kraju - czytamy na oficjalnej stronie Nestle Polska. W tych zakładach wytwarzanych jest blisko 1600 różnych produktów - od kawy, przez słodycze, po produkty dla dzieci i żywność medyczną.

W Kaliszu Nestle prowadzi fabrykę produktów spożywczych, znaną przede wszystkim z produkcji wyrobów marki Winiary. W Kargowej znajduje się zakład produkujący wyroby zbożowe, natomiast w Rzeszowie działa fabryka specjalizująca się w produktach dla niemowląt. W Nałęczowie Nestlé posiada zakład produkcji wody butelkowanej, gdzie powstaje m.in. Nałęczowianka. W Nowej Wsi Wrocławskiej firma prowadzi zakład produkujący karmę dla zwierząt pod marką Purina. Dodatkowo w Warszawie znajduje się oddział Nespresso, obejmujący biuro oraz centrum dystrybucyjne kawy.

Firma w Polsce zatrudnia około 5 tysięcy pracowników. Nestle posiada udziały w przedsiębiorstwie Toruń-Pacific CPP, będącym największym w Polsce producentem płatków śniadaniowych. Do najbardziej rozpoznawalnych marek Nestle dostępnych w Polsce należą m.in. Nescafe, Winiary, Princessa, Kit Kat, Nespresso, Gerber oraz Purina.