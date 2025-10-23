W ramach przygotowań pod budowę sali balowej rozebrano całe Wschodnie Skrzydło Białego Domu. Koszt budowy sali o powierzchni ponad 8 tys. metrów kwadratowych, to 300 mln dolarów. Trump zaznacza też, że za budowę nie zapłacą podatnicy. Na liście darczyńców są koncerny, np. Apple, Amazon, Lockheed Martin, Microsoft, Google, Meta, ale też osoby prywatne. Środki ma wyłożyć także sam prezydent.
- Trump zdecydował się wyburzyć Wschodnie Skrzydło Białego Domu
- Na miejscu powstanie nowa, ogromna sala balowa o wartości około 300 mln dolarów
- Prezydent podkreśla, że budowa jest długo oczekiwana przez prezydentów i nie będzie finansowana z podatków, a środki pochodzą od dużych korporacji i darczyńców prywatnych, w tym samego Trumpa.
- Rozbiórka rozpoczęła się bez formalnej zgody agencji rządowych
- Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
"Skrzydło Wschodnie, w którym pierwsze damy tworzyły historię, organizowały państwowe kolacje i promowały ważne sprawy, samo przeszło do historii" - podała w czwartek agencja AP.
Dwupiętrowy budynek, składający się z salonów i gabinetów, został zamieniony w gruz i zburzony w ramach prezydenckiego planu, który zakłada budowę sali balowej o wartości 300 mln dolarów. Wcześniej administracja informowała, że koszt budowy wyniesie 200 mln dolarów.