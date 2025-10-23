Trump podkreśla, że prezydenci od dawna chcieli, by przy Białym Domu powstała sala balowa. Zaznacza też, że za budowę nie zapłacą podatnicy. Na opublikowanej liście darczyńców są koncerny, np. Apple, Amazon, Lockheed Martin, Microsoft, Google, Meta, ale też osoby prywatne. Środki ma wyłożyć także sam Trump.

Zgody nie było

Prezydent zezwolił na rozpoczęcie rozbiórki Wschodniego Skrzydła w tym tygodniu, mimo że nie uzyskał jeszcze zgody odpowiednich agencji rządowych, mających jurysdykcję nad pracami budowlanymi na terenach federalnych - podała AP. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt zapewniła, że do rozbiórki Wschodniego Skrzydła nie potrzebne były specjalne zezwolenia.

Burzenie Wschodniego Skrzydła Białego Domu / PAP/EPA/JIM LO SCALZO / PAP/EPA

Obrońcy zabytków apelowali do administracji Trumpa o wstrzymanie rozbiórki do czasu, aż plany dotyczące sali balowej o powierzchni 8361 m kw. przejdą wymagany proces konsultacji społecznych.

Co mówił Trump?

Plan zbudowania wielkiej sali balowej Trump ujawnił w lipcu. Zadeklarował wtedy, że budowa nie wpłynie na istniejącą konstrukcję siedziby prezydentów USA. Nie będzie ingerować w obecny budynek. Będzie obok niego, ale nie będzie się z nim stykać w poszanowaniu obecnego budynku, którego jestem największym fanem. (...) To jest moje ulubione miejsce - wyznał.