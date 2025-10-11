Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” z Łodzi, jedna z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych sieci handlowych w regionie, ogłosiła zakończenie działalności. Decyzja ta oznacza zamknięcie wszystkich sklepów należących do spółdzielni oraz rozpoczęcie procesu zwolnień grupowych. To wydarzenie kończy ponad dwudziestoletnią historię działalności „Społem” w obecnej formie.

„Społem” z Łodzi zamyka sklepy – koniec działalności kultowej sieci handlowej, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem" z Łodzi zamyka swoje sklepy i zakończy działalność na początku 2026 roku.

Rozpoczęto proces zwolnień grupowych, które obejmą ponad 60 pracowników.

Spółdzielnia działała w obecnej formie od 2001 roku, powstała z połączenia dwóch łódzkich spółdzielni.

Stopniowe zamykanie sklepów

Proces wygaszania działalności rozpoczął się już w październiku 2024 roku. Klienci nie mogą już zrobić zakupów w sklepie przy ul. Traktorowej, a placówka przy ul. Dąbrowskiego zakończy działalność 25 października. Kolejnym zamykanym obiektem będzie market przy ul. Rojnej. Zgodnie z zapowiedziami, do początku 2026 roku wszystkie sklepy "Społem" w Łodzi zostaną zamknięte.

Zwolnienia grupowe obejmą ponad 60 osób

Jak informuje "Gazeta Wyborcza" zamknięcie sklepów wiąże się z koniecznością przeprowadzenia zwolnień grupowych. Według informacji przekazanych przez zarząd spółdzielni pracę straci ponad 60 osób. To trudna sytuacja zarówno dla zatrudnionych, jak i dla lokalnej społeczności, która przez lata korzystała z usług tej sieci. Pracownicy otrzymali już oficjalne informacje o planowanych zwolnieniach.

Historia i znaczenie "Społem" w Łodzi

Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem" z Łodzi powstała w 2001 roku w wyniku połączenia dwóch spółdzielni: "Społem" Bałuckiej Spółdzielni Spożywców oraz "Społem" Spółdzielni Spożywców "Górna". Przez lata sieć była ważnym elementem handlowego krajobrazu miasta, oferując mieszkańcom szeroki wybór artykułów spożywczych i codziennych produktów. "Społem" cieszyła się dużym zaufaniem klientów, którzy doceniali lokalny charakter i tradycję spółdzielni.

Przyczyny zamknięcia i przyszłość pracowników

Choć oficjalne powody zamknięcia nie zostały szczegółowo podane, można przypuszczać, że decyzja jest efektem trudnej sytuacji finansowej oraz rosnącej konkurencji ze strony dużych sieci handlowych. W ostatnich latach wiele lokalnych spółdzielni spożywczych w całej Polsce boryka się z podobnymi problemami. Pracownicy objęci zwolnieniami będą musieli szukać nowego zatrudnienia, a mieszkańcy Łodzi - nowych miejsc na codzienne zakupy.