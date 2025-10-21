Światowa awaria popularnych aplikacji opanowana - zapewnia Amazon Web Services (AWS), spółka zależna Amazona dostarczająca usługi związane z chmurą obliczeniową oraz hostingiem. Wiele znanych stron internetowych na świecie w poniedziałek nie działało.

Wielka awaria dotknęła milionów użytkowników na całym świecie / ANDY RAIN / PAP/EPA

Awaria dotknęła zarówno platformy społecznościowe (m.in. Snapchat, Reddit), jak i banki (Lloyds, Halifax).

Nie działały także popularne gry online (Fortnite) i aplikacje edukacyjne (Duolingo).

Według serwisu Downdetector liczba zgłoszeń problemów w trakcie awarii przekroczyła 11 milionów na całym świecie.

Ponad 1000 aplikacji i stron internetowych - w tym platformy społecznościowe takie jak Snapchat i Reddit oraz banki takie jak Lloyds i Halifax - ucierpiało z powodu problemów AWS.

Problemy zaczęły się ok. godz. 8 czasu polskiego w poniedziałek, gdy użytkownicy zaczęli zgłaszać problemy z dostępem do wielu platform. Dotyczyło to szerokiej gamy różnych stron i usług, od popularnych gier online, takich jak Fortnite, po aplikację do nauki języków Duolingo. Serwis Downdetector przekazał, że w trakcie awarii liczba zgłoszeń problemów od użytkowników na całym świecie wzrosła do ponad 11 mln.

Około północy czasu polskiego firma Amazon poinformowała, że wszystkie usługi AWS "powróciły do normalnego działania". Jednak zanim to nastąpiło, firma musiała ograniczyć działanie części własnego systemu, aby rozwiązać podstawowy problem.

Amazon do tej pory nie wyjaśnił w szczegółach, co spowodowało awarię, ani nie opublikował komunikatu. Z aktualizacji statusu na stronie internetowej wynika, że problemy wynikały z działania systemu nazw domenowych (DNS), który uniemożliwiał aplikacjom znalezienie prawidłowego adresu interfejsu DynamoDB API firmy AWS, czyli chmurowej bazy danych służącej do przechowywania informacji o użytkownikach i innych krytycznych danych.

Eksperci ostrzegli, że awaria pokazała ona niebezpieczeństwa związane z tym, że tak wiele firm polega na niewielkiej liczbie dominujących na rynku dostawców. To zdarzenie pokazało, jak bardzo nasza infrastruktura jest współzależna. Wiele usług internetowych opiera się na fizycznej infrastrukturze stron trzecich, a to pokazuje, że problemy mogą wystąpić nawet u największych dostawców zewnętrznych. Niewielkie błędy, często spowodowane przez człowieka, mogą mieć szeroki i znaczący wpływ - powiedział stacji BBC prof. Alan Woodward z Uniwersytetu Surrey.

Jak się szacuje, do Amazon Web Services należy prawie jedna trzecia globalnego rynku usług chmurowych.