Doszło do poważnej awarii Amazon Web Services (AWS), która spowodowała zakłócenia w działaniu wielu popularnych serwisów internetowych i aplikacji na całym świecie - podaje Reuters. Problemy zauważają m.in. użytkownicy Snapchata, Duolingo, Zooma czy Amazon Prime.

Zdjęcie ilustracyjne / allison dinner / PAP/EPA

Przedstawiciele AWS potwierdzili, że trwają prace nad przywróceniem pełnej funkcjonalności.

Awaria dotknęła również startup Perplexity, zajmujący się sztuczną inteligencją. Prezes firmy, Aravind Srinivas, poinformował za pośrednictwem platformy X, że Perplexity jest obecnie niedostępne właśnie z powodu problemów po stronie AWS. Podobne komunikaty pojawiły się ze strony innych firm technologicznych, które korzystają z infrastruktury Amazona.

Problemy techniczne odczuli także użytkownicy aplikacji służących do płatności takich jak Venmo, należącego do PayPala. Poprawnie nie działają też aplikacje Duolingo czy Snapchat.

Amazon oraz AWS nie udzieliły na razie oficjalnego komentarza w sprawie przyczyn awarii ani przewidywanego czasu jej usunięcia. Eksperci przypominają, że tego typu incydenty mogą mieć szerokie konsekwencje, ponieważ wiele firm na całym świecie opiera swoje usługi na infrastrukturze chmurowej AWS.

